Una de les millors notícies del calorós mes d’agost, va ser la proclamació de la Selecció Espanyola Femenina de Futbol com a campiona del món a Austràlia, un trofeu gairebé impossible d’aconseguir i que suposa un triomf sense precedents en el futbol femení espanyol. La meva més sincera felicitació a aquestes dones que amb feina, esforç i valentia varen obtenir el màxim somni d’una jugadora de futbol. Les jugadores vessaven alegria i felicitat, quasi no s’ho podien creure, companyonia i celebració entre elles. Però va haver-hi un senyor de comportaments primitius i grollers, un tal Luis Rubiales, president de la Federació de Futbol Espanyola, que s’agafà els testicles davant la Reina i de totes les càmeres del món, que va llevar certa brillantor a la festa, besant sense permís els llavis a Jenni Hermoso, una de les campiones.

Davant tan desafortunat fet, va haver-hi moltes protestes. La reacció primària del senyor Rubiales va ser dedicar-les una teringa d’insults. Després, aconsellat pel seu entorn, va demanar disculpes, però varen ser unes disculpes falses, ja que va afirmar ‘no em queda altra’ o ‘segurament m’he equivocat’.

Si hagués demanat perdó sincerament a na Jenni i a la gent que va trobar que el seu comportament va ser un abús, tal vegada les coses no haurien arribat tan enfora, però si reprotxable va ser la besada, igual o més reprotxable va ser el seu comportament a posteriori, fent un comunicat fals de na Jenni i intentant justificar un fet injustificable. I el més desafortunat: la seva intervenció a l’Assemblea Extraordinària on va mostrar tot el seu masclisme. El que hi havia estat un ‘pico’ espontani i eufòric per l’alegria del moment -segons ell- va passar a novel·lar-lo amb diàleg, demanant-li permís per ‘-un pico?’ amb la resposta de ‘-si’, a llavors es contradiu, ja no va ser espontani. Tot el discurs va ser trist i vergonyós, on per sorpresa va anunciar ‘No voy a dimitir’, ho va repetir amb força fins a cinc vegades, només li va faltar agafar-se de bell nou els ous per donar-li -amb simbologia masclista- més virilitat i poder.