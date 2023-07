La gente de izquierdas, entre las que me cuento, está muy preocupada por si Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones. Lo mismo sucede en el ámbito de la derecha en el caso de que Pedro Sánchez gane hoy las elecciones. No soy ningún caso aislado y, sin embargo, creo que ningún partido o medio de comunicación ha dado la suficiente relevancia a lo que significa Vox en la actual situación. Vox fue en principio algo desagradable y poco más.

Hoy las instituciones están llenas de cuadros políticos importantes con la anuencia del PP y veremos qué pasa si el PP gana las elecciones y necesita a Vox. Seguro que entonces éste va a pedir todo tipo de prebendas. Pero es que todo lo que digo es solo una parte. La extrema derecha está metida en Finlandia, en Italia, en Suecia y también en Polonia y Hungría. Por no hablar de lo que significará si Trump gana las elecciones en Estados Unidos. Pase lo que pase hoy, está claro que la izquierda debe hacer una buena reflexión. Dicho de otra manera, Vox puede acabar siendo la verdadera derecha y la izquierda pueda convertirse en algo progresivamente residual. No es nada que no haya pasado en tiempos anteriores.