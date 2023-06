Feijóo vuelve a repetir que su idea es que gobierne la lista más votada, pero en unos cuantos municipios, donde el PSOE ha sido el que más votos ha obtenido, el PP se ha aliado con Vox y otros para gobernar. Con que no me queda más que pensar que desea que gobierne quien más votos obtenga siempre que sea su partido. Sin embargo, en este planteamiento existen interrogantes de los que el PP no ofrece respuesta. Si una lista es la más votada pero no tiene mayoría absoluta, significa que la mayoría de ciudadanos no está a su favor y, por tanto, por narices, debe de haber un acuerdo entre dos o más partidos para decidir el gobierno. Entonces, esto cómo se soluciona. Que se puede gobernar si no se pueden aprobar ningún tipo de medidas, de resoluciones, de presupuestos. Para ello se precisan apoyos y no basta con ser el gallo del corral. Como gallos parecen ser en la Comunidad Valenciana, pisando líneas rojas pese a la advertencia de Sémper, portavoz del PP. Un día dicen que un maltratador, en clara alusión a Carlos Flores, presidente de Vox allá, no debería dedicarse a la política y al día siguiente se cierra el pacto del PP con Vox.

Eso sí, el presidente, Flores, anunció su marcha porque ya se temía que desde Génova le vetarían como así sucedió. No deja de ser una cortina de humo porque continuará en política como número uno por Vox al congreso y eso contradice lo dicho por Sémper. Me pongo las manos en los ojos y hago como que no veo aunque lo haga a través de los dedos. Tan sólo interesa el poder, da igual cómo se obtenga. Como han transcurrido veinte años, pagó su condena, un año de cárcel, un año de inhabilitación para ser elegido por sufragio pasivo, prohibición de acercarse a su exmujer tres años y 6.000 euros de indemnización por responsabilidad civil, nos lavamos las manos. Pero, por muchos años que pasen, la mentalidad de un maltratador no cambia ni un ápice.