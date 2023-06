De línea roja a alfombra roja». Este tuit fue escrito por Francina Armengol el mismo día que el alcalde en funciones de Sant Josep, Ángel Guerrero, era conducido a los calabozos de la Guardia Civil en Sant Antoni en calidad de detenido por un caso de corrupción urbanística. Alguien tendría que haberle recordado a la todavía presidenta en funciones que Ángel Guerrero milita en el PSOE, un dato sin importancia para una dirigente política que está convencida de que los ciudadanos de Balears están preocupadísimos por la irrupción de la derecha, de la derecha extrema y del fascismo en general. Realmente todos estos comentarios confirman que Armengol no ha sabido calibrar la opinión pública de verdad, la que decide quien gobierna y quien se va a la oposición. Porque Armengol y sus socios deberían saber, aunque ahora ya es tarde, que muchísimos ciudadanos, al menos con los que yo hablo, están hartos de que los políticos saquen cada dos por tres el tema de la ultraderecha y el fascismo para generar miedo. Cada vez que Armengol habla de la ultraderecha tendría que saber que Vox gana votos, de la misma manera que en cada ocasión que la izquierda critica a Díaz Ayuso la presidenta madrileña suma diputados.

De poco le servirá a Armengol a estas alturas, pero yo le recomendaría que haga una campaña en positivo (aún está a tiempo) porque dudo mucho que hablar todos los días de la ultraderecha le dé muchos votos, sobre todo cuando su líder nacional, Pedro Sánchez, ha pactado leyes importante con Bildu. Tampoco hay muchos motivos para temer a Vox cuando allí donde gobierna no ha ocurrido nada extraordinario contra los derechos de los ciudadanos. Los hospitales siguen abiertos, al igual que los colegios, y no se ha redactado ninguna ley que limite la libertad de expresión y si lo han hecho no ha trascendido. Después de saber las presiones que han ejercido algunos miembros de su Govern contra periodistas durante los últimos años, que Armengol hable de derechos es un poco insultante.

Que a Armengol le preocupen los métodos de la ultraderecha si llega al poder cuando militantes socialistas ibicencos han creado perfiles falsos en las redes sociales para atacar a Periódico de Ibiza y Formentera por publicar noticias veraces es realmente preocupante. O no se ha enterado o le interesa muy poco que sus compañeros de partido intenten coartar la libertad de prensa a cara descubierta, sin filtro. Afortunadamente los ciudadanos no se creen todos estos mensajes que intentan generar miedo. Ya lo intentó el PSOE hace más de 20 años y fue un fracaso, pero que no le quepa ninguna duda de que si hay algún paso atrás en derechos los ciudadanos responderán en las urnas. Igual que el 28-M.