Que el Partido Popular haya ganado las elecciones me parece triste pero está en la lógica de las democracias parlamentarias. Pero que el Partido Popular no tenga ningún reparo en hacer tándem con Vox me parece terrible. Cuando Pedro Sanchez, el día siguiente a las elecciones, anunció la convocatoria de comicios generales, me pareció un gesto superarriesgado pero que reivindicaba el no a la extrema derecha, como también lo hacen los partidos europeos. Entiendo que poner en marcha un operativo tan rápido como este es complicado y todos los partidos están preparando sus estrategias. Los partidos de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz son los únicos que han dedicado su tiempo a pelearse entre ellos hasta el último minuto. La nueva política que le llaman. La manera de gestionar la política del ámbito interno por parte de Podemos fue novedosa y un montón de gente tragó pensando que bastaba con que le enviaran por internet a su casa una propuesta equis de lo que se debe hacer ya se era un militante. La cosa funcionó durante años hasta que hasta que la pérdida de predicamento de Pablo fue sustituida por Yolanda con otras políticas pero con la misma forma de no dar paso a las bases.