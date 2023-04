Realmente pensé este pasado fin de semana que el problema de la vivienda era ya algo del pasado vista la euforia que provocó el anuncio de Pedro Sánchez de poner en el mercado 50.000 viviendas del conocido como ‘banco malo’ para promocionar alquileres bajos a las familias y trabajadores con escasos recursos. La medida pintaba bien, aunque más de uno debió pensar que estas viviendas hubiesen podido aportarse mucho antes y así las familias ya ocuparían estos inmuebles desde hace tiempo.

La propia presidenta del Govern, Francina Armengol, acudió el fin de semana a Ibiza para mostrar su euforia con el anuncio de Sánchez y, a la vez, para aplaudir la nueva ley de la vivienda que limita precios y que teóricamente debe impulsar por fin que los trabajadores consigan pisos para vivir dignamente y a precios razonables. La verdad es que tanta euforia ha debido ser contagiosa y más de uno habrá comenzado a mirar muebles para instalarse en sus viviendas dignas y baratas. Solo faltaba una encuesta del CIS para confirmar que los españoles ya no tienen la vivienda entre su principal preocupación. Todo llegará.

Para respaldar la propuesta de Sánchez se anunció que Balears dispondría de 446 viviendas del ‘banco malo’, una cantidad suficiente para poder resolver los problemas de muchas familias. Pero lamentablemente llegó el lunes y algunos se pusieron a comprobar que el anuncio del Gobierno no se correspondía con la realidad. Es lo que pasa cuando ya sabes que lo que dicen los políticos es presuntamente falso. Y el mismo lunes las inmobiliarias que conocen el mercado advertían que la mayoría de estas viviendas no estaban en condiciones de ser habitadas, lo que provocó que al día siguiente ya no fuesen 446 viviendas las disponibles en Balears sino 120, pero además el Govern debería comprarlas. Y posiblemente reformarlas por completo.

El caso más llamativo es el de Ibiza, donde el ‘banco malo’, según figura en su página web, solo tiene tres viviendas, algo que hasta el alcalde de la ciudad, el socialista Rafa Ruiz, debió comprobar porque borró un tuit en el que anunciaba que los ibicencos dispondrían de 120 inmuebles en la isla.

Una vez confirmado que lo del ‘banco malo’ es una promesa ‘fake’ del PSOE solo queda ratificar que la ley de la vivienda tampoco resolverá los problemas de las familias. Porque de nuevo han redactado una ley sin tener en cuenta las dificultades que pueden tener los propietarios de dichas viviendas, sin los cuales no hay inmuebles para alquilar y, por lo tanto, el problema no se resolverá. Pero esto ya se verá con el tiempo. De momento tenemos un ‘banco malo’ con algunas viviendas en mal estado y unos políticos mentirosos que juegan con la ilusión de muchas familias necesitadas por un puñado de votos.