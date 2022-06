És una anècdota. Però algunes anècdotes duen molt de pes subjacent, com és el cas de l’eliminació d’una pintada en el parc de sa Riera. Fa uns mesos es varen decorar tot de margalides les grades que hi ha al fons, i també els murs adjacents, un d’ells amb un vers de Maria Antònia Salvà, i els altres dos amb sengles grafits murals. M’abstenc de comentar aquesta decoració.

Doncs, un bon dia, en un extrem del grafit firmat per Murales Durban, aparegué una bandera republicana de considerables dimensions amb la inscripció: ‘República federal’; tot, executat de forma molt correcta, res semblant a l’expansió grollera dels esprais que tan sovint embruten arreu.

Però la bandera republicana només romangué un parell de dies, fins que va ser eliminada, censurada, coberta amb pintura neutra –neutral?– pels operaris municipals. És cert que aquesta actuació neutralitzadora s’ha fet a altres indrets del parc, però sorprèn la celeritat, la prioritat i el criteri censurador, perquè altres pintades matusseres com les d’uns genitals o una blasfèmia romanen indefinidament amb la tolerància del censor. Ah, i precisament sobre la superfície que ocupava la bandera republicana proscrita, fa setmanes que hi floca un grafit fastigós que a ningú no sembla incomodar.