Seis nuevos juegos para PS VR

Todos estos títulos se unirán en los próximos meses al catálogo de PS VR que ya supera los 500 juegos y experiencias. Estos anuncios tuvieron lugar en la segunda edición de PS VR Spotlight, el evento digital de PlayStation VR donde se anuncian las últimas novedades del dispositivo.

· DOOM 3: VR Edition: el clásico juego de disparos en primera persona regresa con DOOM 3: VR Edition, su versión para PlayStation VR, que llega el 29 de marzo a PlayStation 4 y que es retrocompatible con PlayStation 5. DOOM 3: VR Edition incluye DOOM 3 y las expansiones Resurrection of Evil y The Lost Mission.

· Song in the Smoke: el nuevo juego de supervivencia de realidad virtual desarrollado por 17-BIT llegará a PS VR en 2021. En este juego, el jugador deberá luchar por sobrevivir y realizar acciones básicas como cazar, buscar comida o elegir campamentos seguros.

· After the Fall: disponible en verano, el nuevo videojuego desarrollado por Vertigo Games -creadores de Arizona Sunshine- es un título de disparos en primera persona cooperativo que llevará a los jugadores a enfrentarse a un mundo postapocalíptico en realidad virtual.

· I Expect You to Die 2: The Spy and the Liar: regresa el aclamado título con una espectacular secuela que lleva el mundo envolvente del espionaje y del peligro encubierto a otro nivel.

· Fracked: en este nuevo título, los jugadores se verán atrapados en las profundidades de una instalación de fracking en la montaña, en una región que ha sido tomada por un ejército de maníacos pistoleros interdimensionales conocidos como los Fracked. Como última esperanza para el mundo, el jugador deberá derrotar al ejército con mecánicas de juego rápidas, estimulantes y accesibles.

· Zenith: The Last City: el nuevo videojuego multijugador masivo en línea en realidad virtual para PlayStation VR mezcla un colorido mundo abierto con una mecánica de juego de aventuras y acción frenética.