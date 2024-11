Chefs solidarios con los afectados por la DANA

Doce chefs de Mallorca se han adherido a la iniciativa solidaria ‘Desde Valencia Para Valencia’ y organizarán una cena benéfica el próximo 13 de diciembre en el Castillo Hotel Son Vida de Palma, con el objetivo de recaudar fondos para los damnificados por la DANA en la provincia de Valencia.

Al frente de esta iniciativa solidaria están los cocineros valencianos: Ricard Camarena, Quique Dacosta y Begoña Rodrigo, en colaboración con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), y apoyados por decenas cocineros que también participarán en esta acción desde España y diversas partes del mundo.

Los chefs de la Isla que suman fuerzas para realizar esta cena benéfica son Maca de Castro, Marc Fosh, Miguel Navarro, Rafa Perelló, Santi Taura, Víctor García, Adrià Quetglas, Álvaro Salazar, Andreu Genestra, Fernando Arellano, Javier Hoebeeck y Jordi Cantó. Todos ellos, al recibir la llamada de Ricard Camarena, no dudaron en colaborar con esta iniciativa solidaria.

La cena que se organizará el próximo 13 de diciembre en el Castillo Hotel Son Vida será una de las decenas que se harán de forma simultánea en todo el mundo, con un único objetivo: conseguir fondos para recuperar parte del tejido empresarial de la zona devastada y tratar de mantener el empleo.

El cien por cien de lo recaudado en la cena benéfica se destinará íntegramente a los perjudicados por la DANA. Además, se habilitará una MESA 0 para que cualquier persona o empresa pueda donar desde la web www.desdevalenciaparavalencia.com. Las donaciones ser podrán realizar hasta el 20 de diciembre de 2024.

Además de la cena benéfica y de la MESA 0, la organización h aprevisto que los restaurantes que lo deseen también pueden colaborar organizando cenas el día 13 de diciembre. Para ello se deben registrar su solicitud en la web. De la misma forma lo pueden hacer las empresas que quieran colaborar.

Este evento solidario es posible gracias a los doce chefs de Mallorca y a empresas y entidades de la Isla que ha aportado lo necesario para su organización. Se trata de Euro Toques, Castillo Hotel Son Vida, Far Estudi, La Terre del Flexas, Brass Club Mallorca, Eva Plasencia, Imatge i Events, Gelabert Indústria Gràfica, Vinámica, Llorenç Cerdà, Makro Esp, Estrela Damm Mallorca, Gastroacústic, Guindalia & Miss Cherrie, LoMusic, Memodreams events, Otro Cantar, Arlequín Cocktail Bar, Kaizen Seguridad, D.O. Pla i Llevant, D.O. Binissalem, V. T. Mallorca.