Alta cocina por Navidad

Cada vez son más las familias y grupos de amigos, incluso sólo parejas, que apuestan por quedarse en casa en tan señaladas fechas como Nochebuena, Día de Navidad o Nochevieja, pero sin renunciar a disfrutar a manteles de toda una propuesta gastronómica elaborada por un chef reconocido o con estrella Michelin. La opción la proporciona un servicio delivery, en el que el restaurante sirve la comida a domicilio, o take away, donde el cliente pasa a recogerla, se extiende año tras año.

Para Miquel Calent, esta es la primera Navidad de IdoBo, el servicio delibery y take away que abrió hace cinco meses. Su propuesta es tan amplia como variada, y con suculentas raciones. Entre las sugerencias destaca «la lechona, media o entera, gallo, bacalao a la mallorquina, canelones, etc. Tanto para recoger como en reparto a domicilio», señala Calent.

El chef Miquel Calent, entre Pere Salvá y Luisa Valbuena, con raciones de canelones y otra de ‘porcella’ de IdoBo.

Pero también tienen pollo campero, y una oferta informal con hamburguesas y bocatas muy caseros pero con gran demanda. Postres como el pastel de chocolate y coco, galletas y tartas de queso con manzana. Miquel Calent, además de IdoBo, con la estimable colaboración en cocina de Pere Salvá y de Luisa Valbuena, está al frente del restaurante Cuit, en el hotel Nakar, y Can Calent con su hermano Joan, con menús degustación de unos 10 pasos, maridados con buen vino.

Por su parte, Andreu Genestra, todo un estrella de la Guía Michelin y con dos soles de la Guía Repsol, realiza su particular «delivery tradicional mallorquín». Para estas fechas, Genestra ha creado «un menú de sabores clásico. Un mar y montaña con raviolis de bogavante y sa porcella negra con otros sabores más cítricos, acompañada de tarrina de patata con escabeche de zanahoria y sus verduritas.

Andreu Genestra ofrece una nueva y sugerente propuesta: mar y tierra, ‘delivery’ para estas fiestas.

También un mar y montaña de pollo con bullabesa de calamar. Y, un raviolón de bogavante con espárragos y jengibre», entre otras delicias. Un menú de calidad e ideal para estas fiestas.

El chef Santi Taura, con una estrella Michelin y dos soles Repsol, ofrece el servicio take away para Nochevieja.

Santi Taura en plena elaboración de sus propuestas para estas fiestas.

Su menú consta de tarrina de pato, pistachos, peras y foie con verduritas encurtidas, Raviolis rellenos de pescado y marisco con su bullabesa, Lomo de ternera blanca envuelto en setas y col con salsa gravy, y de postre, una original propuesta de cine: palomitas, chocolate y caramelo salado. «Este año he cambiado por completo el menú, esperando que sea del agrado de todos los comensales».