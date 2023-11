Andreu Genestra: «Perder la estrella Michelin fue un auténtico fastidio»

Es uno de los chefs mallorquines más conocidos. Andeu Genestra (Inca, Mallorca, 1983), empezó su andadura en la cocina fregando ollas en un hotel de sol y playa cuando solo tenía 15 años. Y años más tarde se convertía en el cocinero más joven de Baleares en conseguir una estrella Michelín. Pasó por Mugaritz y el Bulli de Ferran Adriá. Ha cocinado en Londres, Estocolmo, Brasil, Moscú, París, Miami y en Kuwait para la Familia Real. En Abril de 2011 decide abrir su propio restaurante en Predi Son Jaumell Hotel rural de Capdepera y la Guía Michelín le concede la primera Estrella. En 2020, le otorgan la Estrella Verde que afianza la gastronomía de Genestra en España.

En la gala de estrella Michelin 2024 Andreu Genestra fue uno de los chefs que más brilló al lograr una estrella Michelin y una estrella verde. El pasado mes de abril Genestra abre en el exclusivo hotel Zoetry, ubicado en una finca rural del siglo XIV en Llucmajor, donde defiende más que nunca el mediterráneo con productos locales y técnicas culinarias actuales, explorando los límites entre lo dulce y lo salado, con un claro compromiso sostenible.

¿Cómo recibió la estrella?

Con nervios, expectación, incertidumbre y miedo. Sobre todo miedo al ver el nivel que este año había en la gala y al ver que 11 restaurantes han perdido el tan deseado reconocimiento de la guia Michelin.



Usted, además sufrió la pérdida de su estrella porque cerró el restaurante de Capdepera para abrir en Llucmajor. ¿Cómo vivió ese momento?

El perder la estrella por aquello es sin duda un gran cambio. Por trasladar el restaurante literalmente se pierde la estrella. Y pensé vaya mierda, aunque supongo que mejor que pongas que fue un auténtico fastidio. A veces hay que dar un paso atrás para dar cinco adelante. Te confesaré que tuve miedo y hubo gente que me dijo que daba un paso al vacio. Pero también sabía que de ello iba a aprender. En enero era una odisea, no sabíamos a lo que íbamos y no teníamos claro que pasaría durante este año. Esta estrella nos aporta alivio, reconocimiento, agradecimiento.

Y, ahora ¿qué va ha cambiar?

Ahora no cambiará nada. La hoja de ruta esta hecha. Pero sin duda alguna esta estrella nos aporta tranquilidad para seguir en nuestra línea, en nuestro trabajo. Lo importante es que el cliente vea que somos parte de ellos.

Ahora, como muchos restaurantes el Mediterranean de Andreu Genestra esta cerrado. ¿Cuando abrirán la nueva temporada?

Abrimos en marzo de 2024 y no te negaré que me iría ahora mismo a abrir las puertas para recibir a todos estos amigos y clientes que no paran de mandarme felicitaciones por wassap o me están llamando al teléfono.



¿Ya piensa en el nuevo menú?

Mi objetivo y el del equipo es dar continuidad a nuestra filosofía de cocina sostenible, mostrando la evolución de la gastronomía de Mallorca en cada plato. Recibimos al comensal con los encurtidos y conservas de productos del huerto de temporada, atendiendo a la tradición mediterránea de la conservación de los ingredientes. Defendemos la importancia del bagaje histórico con una cocina técnica que, mirando al futuro, nunca abandona nuestra tradición. El menú del 2023 arrancó con unos snacks que juegan a ser petit fours, con churros, buñuelos, bombones y tartas de queso, para rápidamente pasar a bocados vegetales y especiados. Ahora mismo estamos trabajando en el nuevo menú del 2024, pero también seguimos abriendo en Aromata donde la semana que viene, el marte, haremos una pequeña gran fiesta. Esto lo acabo de pensar ahora mismo mientras hablo contigo.

Tras conseguir esta estrella Michelin para el Mediterranean, ¿va a por una segunda estrella?

Por supuesto. Para conservar una estrella hay que trabajar para una segunda. En un equipo como el que tengo la suerte de tener, no debe faltar una ambición sana. Y todos, desde el personal de sala hasta la última pieza estamos ilusionados con nuestro trabajo.

¿Ya le han hecho alguna reserva para cuando abran?

Anoche tuve que desconectar. Tengo cientos de llamadas y, sí, muchas reservas para cuando habramos. Es una cosa que sucede, no sólo a mí también a todos los restaurantes. Habría que estudiar este fenómeno.



¿Va a cambiar el precio ahora, de su menú, por el hecho de tener una estrella Michelin?

No. No pienso cambiar el precio. Utilizamos productos de nuestra gastronomía y seguimos con nuestra filosofía, que es lo que nos funciona.

Mallorca cuenta, actualmente con 11 restaurantes estrellas Michelin

La Isla está brillando más que nunca, al igual que Eivissa. Y hay que mirar a Menorca que no está reconocida como realmente se merece. El mundo de las instituciones no se han creido el esfuerzo y mérito que realiza la restauración en Balears. Un mérito que sólo pertenece a la empresa privada. Pero aún estamos a tiempo de remar todos juntos.

¿Agradecimientos?

Al equipo, sin duda, a la familia y a todos los clientes que son los que me han visto crecer culinariamente.