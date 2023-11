Detrás de toda obra se esconde un autor. A menudo se ocultan también cuerpos invisibles que, desde el anonimato, permiten su ejecución: los escritores tienen a los ghostwriters, los pintores a sus ‘aprendices’ y los intérpretes a los especialistas o stunts. El martes se lanzó el videoclip de Oral, la colaboración entre Björk y Rosalía. Aunque solo aparezcan las cantantes, esta producción, dirigida por Carlota Guerrero, tiene cuatro protagonistas. Y Cinthia Pérez (Palma, 1999) es una de ellas, pues se encarga de doblar a la artista islandesa en las escenas de acción.

«Reconocer tu cuerpo con una cara que no es la tuya es una sensación extraña, pero ha sido una experiencia muy guay. Acabo de empezar, pero me gustaría ser especialista de cine profesional y formar parte de películas de acción reconocidas», afirma Pérez quien, este mismo año, acabó el curso de Especialista de Cine en la agencia y academia de Barcelona In Extremis Film Services. De hecho, este es su segundo trabajo, después de participar en un ‘espectáculo pirata’ en el Ocean Club Marbella.

El mundo de los especialistas es complejo: se debe aceptar estar en un segundo plano. «A veces haces el trabajo y no se te reconoce. Pero nos gusta la acción», expresa Pérez, sorprendida por toda la gente que la ha felicitado por el trabajo. «Me esperaba pasar más desapercibida. Pero mucha gente me ha felicitado. Esta videoclip me ha ayudado a coger confianza y experiencia».

Cinthia entrenó gimnasia artística durante más de una década en el Club Esportiu Xelska, en el Coll d’en Rebassa, un referente en la disciplina a nivel nacional. «Al final lo aplicas casi todo. Gracias al control espacial y corporal que proporciona la gimnasia artística, me sale todo muy rápido y aprendo los movimientos con facilidad», expresa Pérez, especializada en las acrobacias.

Cinthia decidió formarse como especialista al finalizar sus estudios de Márketing y Publicidad en el IES Berenguer de Inca. «Al acabar de estudiar no encontraba una salida profesional de mi agrado. Solo me gustaba la gimnasia, pero llega un momento en el que debes dejarla. Vi que con este oficio podía ser trabajando con mi cuerpo», afirma la joven, que entrena cinco días a la semana para mantener la línea, aprender nuevos movimientos y poder encarar cualquier producción.

Parkour, triking o lucha escénica, donde se combinan los movimientos más espectaculares de las artes marciales con las acrobacias, protagonizan sus sesiones de entrenamiento. Y la joven destaca la importancia de cuidar las redes sociales; fue a través de estas como la productora contactó con ella.