Dos jóvenes mallorquinas triunfan con su podcast 'Anam Fent'

Cada vez está más de moda la iniciativa creativa y las ganas de los jóvenes por explorar nuevos horizontes en el sector audiovisual como son los podcasts. Neus Gil, de 20 años, y Aina Segura, de 21 años, son estudiantes en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) de Palma, actualmente cursando tercero de carrera en el doble grado de Periodismo y Audiovisuales. Por esa razón, hace unos meses decidieron sumarse al movimiento y crear un programa propio de podcast conocido como Anam Fent que está triunfando en redes sociales.

Las jóvenes se conocieron cuándo empezaron la carrera en 2020, con mucha ilusión y ganas de adentrarse en el sector audiovisual y periodístico. Esta idea surgió el verano pasado, pero no tomaron la decisión hasta que en septiembre se fueron de Erasmus a Alemania, más concretamente Tübingen, una ciudad universitaria rica en tradiciones que está situada a orillas del río Neckar. «Creímos que sería interesante contar nuestro día a día, vivencias y experiencias de nuestros viajes en este nuevo sitio», afirman.

Lo que destaca de su podcast es la sencillez y la cercanía con la que cuentan sus anécdotas más graciosas. Explican que simplemente empezaron narrando sus comienzos en otro país, como les iba yendo y un poco en general todo lo que se les ocurría a modo de diario. Improvisar es su filosofía de vida, por eso el nombre del podcast nació a partir del desconocimiento y describiendo un poco la temática del programa. «En ningún momento tuvimos objetivos grandes ni esperábamos que gustara tanto y a tanta gente, ni menos aún que les interesasen nuestras historias». Pero poco a poco han logrado crecer y ser escuchadas principalmente por gente de Mallorca.

Entre las secciones más destacadas del podcast encontramos una en la que los oyentes pueden participar y enviarles audios sobre temas diversos que ellas van comentando. Lo definen como una «xerrada entre amigas», y parece que gusta mucho por su tono cómico, cercano y participativo. A la pregunta de cómo definirían su podcast, la repuesta ha sido de lo más sincera. Ellas lo plantean como un espacio donde contar y tratar temas de todo tipo, les gusta difundir la cultura mallorquina y muchas personas se sienten identificadas con sus vídeos y expresiones populares. Actualmente, podemos encontrar el podcast en la aplicación de Spotify, aunque para el formato de audio y vídeo utilizan más las apps como Instagram, Tiktok y Youtube.

Aina Segura y Neus Gil siempre han consumido mucho contenido de este estilo. Esto también fue un aliciente para lanzarse a crear su propio programa. Sus referentes principales son Reyes del Palique, ¿Quieres ser mi amigo? o 2 Gin Tonics. Lo que tienen en común es el modelo improvisado que utilizan para dirigirse a los espectadores, no muy preparado y 100 % espontáneo. En cuanto al público que las escucha suelen ser más bien jóvenes/adolescentes debido a la terminología y rol que usan para dirigirse en el podcast. Explican que muchas veces personas de otras generaciones no entienden las referencias que puedan hacer en el podcast y que ellas encantadas se lo resuelven, «para nosotras es un gusto».

Esto también va ligado al tema del idioma, en donde no han tenido ningún problema en especial, pero siempre hay alguna que otra critica negativa. Cuentan que varias veces han recibido mensajes de usuarios que exponían el problema de no entender lo que estaban diciendo, ya que los subtítulos también se encuentran en mallorquín. Aseguran que no les supone ningún problema ni impedimento traducírselo, siempre y cuando haya respeto. Los casos en dónde se han encontrado con más criticas negativas han sido los oyentes de Cataluña. «Nos han llegado mensajes diciendo que no entendían lo que estábamos contando, y eso que hablan el mismo idioma que nosotras», así lo explicaban las jóvenes mallorquinas.

Tratando el tema de los estudios, la organización ha sido esencial para su planificación y poder llevar todo al día. «Las redes sociales es lo que más tiempo conlleva y más nos ha costado organizar, y combinar con los estudios». El buen recibimiento y la ilusión de la gente también hizo que Neus y Aina tuvieran más ganas de ofrecer contenido de forma más continua, ya que en los inicios el podcast era más para la familia y amigos y lo utilizaban para mantenerlos informados de todas sus aventuras por el nuevo país. Tampoco notaron mucho el crecimiento ni el recibimiento puesto que al estar en un sitio diferente al país de origen es todo más tecnológico y no tan físico. Es al recibir mensajes por Instagram de sus seguidores mallorquines dónde se dan cuenta del cariño que les tienen sus oyentes y todo el apoyo que les dan.

Todo esto ha sido un completo shock para ellas ya que en cuestión de meses se les han viralizado varios vídeos y han empezado a ganar seguidores. Han concedido varias entrevistas y se sienten muy afortunadas por lo que están consiguiendo, también uno de sus valores fundamentales es la conservación de la cultura mallorquina y que mejor forma de hacerlo que transmitiéndolo por las redes sociales. Al volver a Mallorca esperan sacar su segunda temporada, donde los oyentes les han ido dando ideas de temas que les gustaría tratar y ellas muy receptivas las acogen encantadas. Para finalizar esta temporada del podcast van a hacer una recopilación y un resumen de todo lo que han aprendido en este nuevo comienzo tanto del Erasmus como de su inicio en redes. «Estamos deseando volver, crear nuevo contenido y ver cómo avanza todo».