Planes para hacer este fin de semana en Mallorca.

¿Buscas qué hacer este fin de semana en Mallorca? ¿Quieres ideas para exprimir al máximo estos dos días por la Isla? No te preocupes que estás en el lugar correcto. Tanto si eres más de conciertos, como si prefieres ir al teatro, cocinar en casa o ir de fires, hemos seleccionado varias propuestas de todos los ámbitos, para todos los gustos, en compañía o no. Así no tienes excusa para sacarle todo el partido al sábado y al domingo.

Temporada de fires La temporada de fires no ha hecho más que empezar. Visitar Consell, Inca, Campos o Petra son muy buenas opciones si quieres recorrer sus calles llenas de puestos y con mucho ambiente. Consell celebra el fin de semana la Fira del Vi i la tardor. El sábado habrá una fireta infantil a las 10 horas y un correfoc ‘artesànfoc’ a las 22.30 horas. El domingo, que será el día grande, se inaugurará dicha feria con la colla de Xeremiers, fabiolers i batukada s’Eixam. La música de los Dj Bibi, Dj Xavi Reina i Dj Locals pondrá fin a la fiesta. El viernes llega el Firó nocturn a Campos con un mercadillo de arte, artesanía y productos ecológicos. Las exposiciones Imaginari gegant y Cel, terra i mar en miniatura estarán abiertas al público en el Casal Can Pere Garau. Para los que quieran disfrutar de un monólogo, a las 19 horas en el Auditorium, se representará El Porc interpretado por Pedro Orell. El día terminará con el grupo musical Xanguito que actuará a partir de 23 horas en la Plaça de sa Creu. En cuanto al sábado se llevará a cabo la XVIII Trobada de Brodats, Randes i Massetes, una masterclass de zumba o una presentación de un libro. Petra celebrará el viernes la Mostra Gastronòmica en la que cada restaurante ofrecerá sus mejores platos en forma de menús. El sábado habrá Tast de Vins y el Tast d’Olis y una Ballada popular, en Ca n’Oms. El domingo se realizará la 32 edición de la Mostra d’Art i Empresa en el que la actividad económica y artística se trasladará a las calles. Pero eso no es todo, también habrá paseos en pony, atracciones infantiles, una exposición de coches antiguos o una de pinturas en la sala grande de las Escoles Velles. Inca estrena el fin de semana su jornada de fires antes del esperado Dijous Bo, que se celebra el 17 de noviembre. La primera fira será la dedicada a la Terra. El sábado empezará con un mercadillo de plantas y flores en las calles Major y del Comerç. Las actividades para los más pequeños estarán muy presentes durante el día y se dividirán en dos zonas: la infantil y la juvenil. Si tienes ganas de escuchar música o bailar el escenario Octubre Fest, situado en la plaza Mallorca, es tú lugar. Allí podrás disfrutar de las actuaciones de Cucorba, Cukysus, y de un tardeo. Por la noche llega la Nit del vi, donde una veintena de bodegas mallorquinas ofrecerán catas de vinos. El domingo la dinámica será bastante parecida a la del día anterior, pero además se podrá visitar una exposición y subasta de corderos, o de un concurso de Tir amb Fona. Risas y más risas Noticias relacionadas Estas son las mejores panaderías de Mallorca, según los lectores Belén Aguilera: «Todo lo que he hecho hasta ahora me ha valido más la pena que la vergüenza» Más noticias relacionadas (3) Si tienes ganas de reír el FesJajá puede ser una buena opción. En Trui Teatre los humoristas Manuel Burque, Henar Álvarez y Quique Peinado estrenan Buenisimo Show el sábado a las 21 horas, un espectáculo basado en el programa de radio que presentan y en el que los chistes disparan la rabia pa’rriba. Dentro del mismo festival, Ismael Lemais & La Kiskillosa realizarán su show a las 19 horas el domingo. Ambos cómicos interpretarán una sucesión de monólogos cotidianos donde realizarán una divertida parodia centrándose en su relación de pareja y en situaciones del día a día. El Auditòrium Sa Màniga presenta el sábado a las 20.30 horas un concierto de Juan Reyes de forma gratuita. Este guitarrista de flamenco ha trabajado con grandes músicos de este sector y tuvo una gran amistad con Paco de Lucía. Si buscas ir a ver una ópera el Teatre Principal te trae el viernes a las 20 horas y el domingo a las 18 horas su XXXVII Temporada d’Òpera con L’Orfeo, de Claudio Monteverdi. La obra da a la figura mítica del poeta que ha ido a buscar a su amada al inframundo una encarnación prodigiosamente humana e increíblemente moderna. Música y mucho baile ¿Te apetece bailar o escuchar buena música? Pues prepárate porque este fin de semana hay un gran número de conciertos que no te dejarán indiferente. El viernes llega a Es Gremi, a las 22 horas, el dúo italo-español Delaporte con su música pop electrónica, de la mano del festival Mallorca Live Nights. El sábado es el día grande en el que habrá tres conciertos. A las 20 horas el recién mencionado festival presenta al músico Depedro. A las 21 horas la banda madrileña Hamlet ofrecerá su descarga de potente de heavy metal con ¡Es Gremi Sounds 2022! Y para terminar el día a las 23.59 horas Juanjo García, uno de los DJs más importantes del país, llega con Uban night. Belén Aguilera, una de las cantantes que está actualmente más de moda, aterriza el viernes 21 de octubre en Trui Teatre para interpretar muchos de sus grandes éxitos como la canción de La Tirita, su último single Antagonista o su disco más pop e íntimo Superpop. Cenas en casa Aprovechando la semana del pan te proponemos para este fin de semana una cena tan sencilla como preparar un pa amb oli. Y para ayudarte a que salga perfecto tenemos una lista en la que puedes encontrar las mejores panaderías de Mallorca, según los lectores. Como postre los buñuelos pueden ser una opción, ya que ahora son un gran reclamo en las pastelerías por el Día de las Vírgenes. En este caso también te recomendamos en qué hornos elaboran los más buenos. Palomitas y estrenos Ir al cine siempre es una buena opción. Dos de los estrenos más destacados para este fin de semana son Black Adam protagonizada por el actor Dwayne Johnson, que se adentra en el mundo de los superhéroes y Lilo mi amigo el cocodrilo, una comedia musical y familiar en la que se combina cantar y bailar con animación e imagen real. Para disfrutar de algunos de los estrenos no pueden faltar la deliciosas palomitas. Por ese motivo, Aficine regala unas palomitas pequeñas con cada entrada hasta el 23 de octubre.