El Día Internacional del Pan, que tuvo lugar el pasado 16 de octubre, dio pie a preguntar a la comunidad de Ultima Hora en Instagram cuál es su panadería preferida de Mallorca, para hacer con las respuestas una selección a partir de las opciones más populares. El resultado fue una considerable avalancha de reacciones que ponen en valor la cultura gastronómica y panadera tanto de Palma como de la Part Forana. Y como es una cuestión de gustos y preferencias, las respuestas han sido muy variadas.

Entre las favoritas de nuestros seguidores situadas en Palma destacan clásicos que siguen elaborando el pan artesanal a diario, como la panadería Reina Maria Cristina, el Forn des Pont, Ca na Cati, Ca na Teresa, Can Pomar, la pastelería Ángel, el Forn de la Pau, la panadería Mir del Coll d'en Rabasssa, el Blat Madur, la Pastissería Real, Ca sa Camena o las Delicias (junto al Rivolí). Sin duda, muchos de ellos negocios que se basan en la tradición y que han ido pasando la receta de su masa madre de generación en generación.

También ganan adeptos en Ciutat los nuevos hornos, más modernos, que ofrecen pan artesanal con muchas nuevas variedades. Entre las favoritas de los lectores destaca UCO Bakery, especializado en pan de fermentación natural y masa madre para ofrecer una alimentación más sana y respetuosa. Otros de los preferidos son Rosevelvet y la sueca Fika Farina, que también elaboran sus panes de manera artesanal y ofrecen opciones elaboradas con diferentes tipos de harinas.

A pesar de la variada oferta que hay en Palma, son muchos los lectores que aseguran que el «mejor pan se hace en los pueblos». Entre los municipios del Llevant, los favoritos son Can Mateu Roca en Son Carrió, Can Matemales en Artà y Can Revell en Manacor. En la parte del norte destacan Can Bisquerra en Pollença y Cal Rei en Muro.

Siguiendo en la Part Forana entre las recomendaciones a probar también está el pan del Forn de Sant Francesc en Inca, el Forn Nou de Binissalem, Can Jaume en Petra, Can Moranta en Consell, el Forn del Pla de na Tesa, Forn Can Paco en sa Pobla, Ca sa Xarreta en Campanet, Can Molinar en Valldemossa, el Forn de sa Ràpita, Can Olivaret en Esporles, el Forn de sa Creu en Algaida, Can Gelabert en Llubí y Can Salat en Montuïri.