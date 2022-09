Aniversario de Revetlers del Puig d’Inca, a bordo l ‘Mujeres reales’ vuelven a la pasarela

Revetlers des Puig d’Inca celebrarán su cena de aniversario el próximo 23 de septiembre, a bordo del MSC Meraviglia, coincidiendo con la última escala que hará este buque en Palma, este año. Embarcaran por la mañana para disfrutar de algunas de sus instalaciones, y realizar una sesión fotográfica con sus trajes tradicionales mientras actúan. Por la noche se vestirán de gala a fin de celebrar su 36 aniversario con una cena, en la que degustarán los ricos platos elaborados en las cocinas del trasatlántico. Y tras una noche de fiesta a bordo, desembarcarán en Barcelona, para dirigirse hacia Salou, para disfrutar del fin de semana en Port Aventura.

Durante la pandemia...

Tras estos dos años de pandemia, esta será una merecida experiencia, sobre todo para los jóvenes de la agrupación, ya que mientras los más veteranos han estado agobiados, luchando por su salud, negocios, trabajo, etc., ellos no han parado su actividad, sino todo lo contrario, cumpliendo con todos los actos tradicionales que se pudieron realizar, a la vez que han desarrollado un magnífico trabajo de investigación en lo referente a la confección de indumentaria tradicional del siglo XIX, que probablemente se muestre al público en las Fires d’Inca. Por otra parte, señalar que con el apoyo del Ajuntament han grabado un doble CD recopilatorio, con 41 temas que no se incluyeron en el anterior, y que está pendiente de fecha para su presentación oficial, pero que ya está disponible su preventa en los comercios colaboradores habituales. Precisamente, y gracias a su juventud y conocimientos, han hecho un excelente trabajo poniendo al día la web de la Agrupación y las redes sociales de la misma, estando, además, presentes en la mayoría de plataformas.

Segunda generación

Cabe destacar que la labor de los miembros de la Agrupación es totalmente altruista, y que la recompensa viene dada viviendo estas experiencias de viajes y actividades. Y para los más veteranos, es un orgullo contar con esta segunda generación de revetlers, que han sabido tomar el testigo para seguir la labor que en el siglo pasado iniciaron sus padres, y también con los amigos y colaboradores que se han unido en el camino. A esta agrupación la podéis ver actuar todos los jueves de verano, por la mañana, en el tradicional Mercat d’Inca.

Una vez que hayan regresado de este viaje, empezarán a prepararse para las próximas Fires d’Inca y su Dimecres y Dijous Bo, que esperemos que este año ya sea en total normalidad. Pues a los componentes del grupo Revetlers del Puig d’Inca, les deseamos un feliz aniversario, que el crucero les sea una gran experiencia, y muchos éxitos para el futuro.

De 13 en adelante

Casualmente nos encontramos con Isabel Coll, a quien no veíamos desde tiempos pandémicos. Y es que la pandemia nos ha distanciado bastante de la gente que queremos. Pero por fortuna, aquellos tiempos lamentables ya son historia. Isabel Coll sigue guapa, elegante, y con la vida laboral muy estabilizada.

Nos cuenta que entre sus proyectos más inmediatos está organizar uno de los desfiles más espectaculares que se hacen en la Isla, el de Mujeres reales, en el que participan mujeres desde los 13 años hasta cuando quieran. «Quiero decir –aclara–, que si una señora de 90 años se ve con ganas de desfilar, ¡pues que se apunte! Porque cuantas más seamos, mejor».

Y en cuanto a las tallas, algo a tener muy en cuenta en los desfile, y más si son multitudinarios, como pretende ser este, tampoco habrá problemas: de la 36 a la 48. O más. «Porque la talla, como la edad, no es problema para Mujeres reales».

La fecha y el lugar

Dicho lo cual, Isabel Coll echa la vista atrás. «El primero de los desfiles que hicimos se remonta a 2015, y en él participaron cincuenta mujeres-modelos. Y el último fue en 2019, meses antes de la pandemia, con una participación de 105 modelos. Pues bien, en esta ocasión pretendemos subir más alto todavía el listón. Superar esas 105 participantes... Así que conseguirlo dependerá de todas vosotras, amigas. ¡Ah!, bueno… Como en las veces anteriores, antes del desfile nos tendremos que reunir un par de veces para los ensayos y la prueba de los vestidos».

Isabel Coll, que como en ediciones anteriores va a contar con la colaboración de su buena amiga Sedi Behvarrad, y el grupo de esta, nos adelanta tres cosas más: que el dinero que se obtenga a través de las rifas que se celebren a lo largo de la velada se donará totalmente al Club Elsa; que Mujeres reales se celebrará el próximo 29 de octubre en el Hotel Belvedere (Sant Agustí); y que las boutiques que participarán en el desfile serán La Magnoina, Tienda Guapas Guapas y CO&CO Boutique.

Así que, señoras, señoritas, en lo que se os cita para los ensayos generales, id ensayando delante del espejo.

¡Ah! y cuantas más seáis, mejor.