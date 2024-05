El empresario encargado de la explotación de beach club que se desmoronó el pasado jueves ha hablado. Sus primeras palabras, ofrecidas a los servicios informativos de la cadena autonómica IB3, dejan entrever el estado de tensión y preocupación del hombre; aunque también ha aprovechado para aclarar algunos aspectos en su defensa.

Según explica IB3, el propietario alega que «en la terraza había quince personas» y que no ofrecerá ninguna declaración oficial hasta no contar con los informes de los técnicos, que ya están en marcha. El empresario cuenta con más negocios en Playa de Palma, al menos tres de ellos y defiende que el Medusa Beach Club no superó su aforo máximo.

Asimismo, ha informado sobre la existencia de cámaras de seguridad que podrían haber grabado lo sucedido y arrojar algo de luz a la investigación. Aunque, sin lugar a dudas, la peor parte es la pérdida de vidas humanas; por eso el empresario, de origen extranjero, ha lamentado la muerte de las cuatro personas y se ha mostrado «consternado y en shock», según publica IB3 en su página web.

La zona ya ha recuperado una aparente normalidad tras finalizar el trabajo de los efectivos retirando los escombros más peligrosos y permitiendo la entrada, bajo supervisión, de los vecinos que fueron desalojados de los edificios colindantes.