¿Qué hacer en Mallorca este fin de semana?

Teatro, música, ocio familiar y danza son algunas de las propuestas para disfrutar del ocio en Mallorca durante este fin de semana.

■ Presentación en Rata Corner. El libro de Tomeu Canyelles, ¡Esta es nuestra guerra!, se presentará en la librería con la presencia de la propio autor además del editor de Calumnia Edicions, Jordi Maiz, y el periodista Jesús Luis Peñalver. Viernes a las 19 horas.

■ Concierto de Last Cover. La banda de rock ofrecerá su concierto de despedida en La Movida. El grupo versiona los mejores temas del rock internacional de todos los tiempos. Tras cinco años mágicos, entrañables e inolvidables, Last Cover se despide de los escenarios. Viernes a las 22 horas.

■ Cançó per tornar a casa llega al Teatre Principal. La compañía T de Teatre estrena su duodécimo espectáculo, Cançó per tornar a casa, en el Teatre Principal de Palma. Se trata de un texto escrito y dirigido por Denise Despeyroux, una de las voces más singulares e interesantes de la dramaturgia española contemporánea. El montaje narra la historia de tres ex actrices, unidas por el éxito y separadas por el fracaso, que se reencuentran después de veinticinco años.

■ No te metas en política en Trui Teatre. Miguel Maldonado y Facu Díaz llegan el próximo sábado 8 de febrero a Trui Teatre con su último espectáculo: No te metas en política (El nuevo tour). Este show de comedia que recoge y amplía el espíritu alternativo y crítico con el que llevan más de cinco años trabajando juntos.

■ Film Symphony Orchestra recala en Auditórium de Palma. La orquesta más peliculera de España regresa con el FSO TOUR 19/20, una gira de más de 50 conciertos, interpretando como nadie la mejor música de cine en concierto.

■ Musical de Rapunzel. Flynn Rider, el más buscado y encantador bandido del reino, se esconde en una misteriosa torre y allí se encuentra con Rapunzel, una bella y avispada adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de largo, que vive encerrada allí desde hace años. La versión musical del clásico llega al Auditórium de Palma este mes de febrero.

■ Caputxeta, un plan para toda la familia en Trui Teatre. El musical familiar Caputxeta de Rafel Brunet recala en el Trui Teatre de Palma. Una versión revisada y modernizada de este tradicional cuento con comedia, canciones, bailes y una elaborada escenografía. Domingo a las 19 horas.