El presidente de la Asociación Hotelera Paguera-Cala Fornells, Antoni Mayol, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil en la que acusa a Radio Taxi Calvià del bloqueo de las líneas de teléfono para pedir un servicio en los tres hoteles que gestiona (Hotel Morlans, Morlans Garden y Morlans Suites). Mayol asgura que «desde el 4 de octubre cuando se llama para pedir un taxi desde las centralitas de cualquiera de los tres establecimientos salta un mensaje que indica que la línea no existe, cuando si se pide el servicio desde un móvil se atiende la llamada».

El presidente de los hoteleros de Peguera sostiene que «el conflicto viene de lejos, porque siempre hemos denunciado la falta de licencias y efectivos, especialmente en Peguera, porque los taxis no quieren venir para hacer traslados hacia el aeropuerto ya que les compensa más hacerlo desde otros puntos del municipio». Antoni Mayol manifiesta que «hemos comprobado como se han alcanzado hasta 32 minutos de espera sin cogernos el teléfono, a expensas de que un vehículo estuviera libre y que así no contabilizara el retraso».

El denunciante resalta que, «los problemas han aumentado a raíz de un reportaje aparecido el 15 de septiembre en el semanario ‘El Económico’ en el que, al responder sobre la falta de taxis y las quejas del servicio, dije que si Calvià está mal, Peguera está peor y que el taxi que viene a Peguera lo hace obligado porque si no, no habría ni uno».

Mayol asegura que «a los pocos días me llegó una inspección de transportes para comprobar que no usábamos taxis piratas y el 4 de octubre descubrimos que desde nuestros hoteles era imposible contactar con el servicio de Radio Taxi Calvià porque saltaba un mensaje diciendo que la línea no existía. Nuestros recepcionistas se han visto obligados a usar un móvil para poder pedir taxis a nuestros clientes». El pasado viernes comunicó al Ajuntament la decisión de denunciar los hechos, algo que hizo ante la Guardia Civil. También tiene intención de dirigirse al Govern.

Desde Radio Taxi Calvià han manifestado a este diario que «si a estos hoteles les salta el mensaje de error es que es un problema de su línea». En junio del año pasado ya se produjo una polémica entre el presidente de los hoteleros de Peguera y los taxistas de Calvià cuando el primero anunció la realización de actas notariales para controlar el tiempo que tardaban los vehículos en acudir a las llamadas que se realizan desde las recepciones de los hoteles. Los taxistan acusaron a Mayol de «estigmatizar» al gremio.