Calvià es turismo. Es el municipio de Mallorca con mayor número de establecimientos turísticos y también es el que cuenta con un mayor número de plazas. En Calvià hay cinco asociaciones hoteleras, que suman 44.316 plazas, aunque el municipio cuenta con más de 60.000 camas. El Económico reunió al alcalde Juan Antonio Amengual (PP) y Elisa Monserrat Mayol (PP), sexta teniente de alcalde y delegada de Turismo, Comercio, Actividades y Playas y Litoral, además de concejal delegada de la zona de Portals Nous, con Mauricio Carballeda, presidente de la Asociación Hotelera de Palmanova-Magaluf; Martí A. Xamena Starkey, presidente de la Asociación Hotelera de Illetes; Antoni Mayol, presidente de la Asociación Hotelera de Peguera; y Martín Alejandro Xamena, presidente de la Asociación Hotelera de Portals Nous. Christian Roses, presidente de la Asociación Hotelera de Santa Ponça, que había confirmado su presencia, se excusó en el último momento.

Los cuatro presidentes de asociaciones hoteleras coincidieron en señalar que la temporada ha sido buena, que la rentabilidad ha caído y que el transporte público es uno de los grandes problemas que ha de resolverse. «La temporada está siendo muy positiva. Los hoteleros estamos contentos. Esperamos llegar, como mínimo, hasta el quince de octubre. Una de las cuestiones que debe mejorarse es la conectividad de la zona, tanto con otros núcleos del municipio como con Palma. El servicio de autobuses debería incrementarse y este verano ha sido más que evidente la falta de taxis. Sabemos que hay iniciativas públicas para paliar la falta de taxis, pero el problema es complicado. No puede ser que hayas de estar esperando tanto tiempo para conseguir un taxi. En hora punta la falta de vehículos es desesperante», asegura Martín Alejandro Xamena, presidente de la Asociación Hotelera de Portals Nous.

Martín Xamena Starkey, presidente de la Asociación Hotelera de Illetes y padre del máximo responsable de la Asociación Hotelera de Portals Nous, coincide con su hijo en señalar el grave problema que existe con el transporte público. Destaca que la ocupación ha sido muy buena durante los meses centrales de la temporada, pero se queja de la falta de rentabilidad. «La ocupación ha sido muy buena, pero los precios con los turoperadores ya estaban pactados y el incremento de los costes ha sido espectacular. La rentabilidad no ha estado en concordancia con la ocupación. Además, el beneficio que conseguimos ahora no sirve para compensar las pérdidas acumuladas con la pandemia», asegura Martín A. Xamena Starkey, que se lamenta también del transporte público. «Tenemos un grave problema por culpa de la falta de taxis. En Illetes tenemos una oferta complementaria muy limitada y, por tanto, los clientes deben salir de la zona. La espera de un taxi puede llegar a una hora. Tenemos una nula conectividad en autobús con otras zonas del municipio. La línea 104, que une Palma con Magaluf, podría pasar por Illetes», argumenta.

El presidente de la Asociación Hotelera de Illetes aboga por restaurar el sistema de cuestionarios para los clientes como la fórmula ideal para conocer cuáles son las principales deficiencias de la zona, sus fortalezas y debilidades. Respecto a la temporada que viene Xamena Starkey asegura que es muy pronto para saber cómo irá. «Lo que no hay que hacer es asustar a los clientes, diciendo que no queremos turistas, que hay demasiados, que la zona está saturada…», afirma. En este sentido, Carballeda reconoce que existe entre algunos residentes un sentimiento de saturación. «Es cierto que hay un sentimiento de que el residente cada vez puede disfrutar menos de la isla debido a la saturación. Debemos crear un turismo sostenible y trabajar para evitar la saturación. Es fundamental que el residente se dé cuenta de los beneficios que provoca el turismo», manifiesta.

Antoni Mayol, presidente de la Asociación Hotelera de Peguera, señala que la campaña ha sido excelente desde el primer momento y apunta a la falta de rentabilidad como el gran handicap. «En la zona de Peguera la temporada ha sido muy buena. Comenzamos en febrero y está previsto que cerremos a finales de octubre o principios de noviembre. Desde el primer momento tuvimos una ocupación que rondaba el 70%. En la temporada alta, desde julio y hasta septiembre, superamos siempre el 90%. La rentabilidad es el gran problema. No tenemos los precios acordes con los gastos, que se han disparado. La rentabilidad no es la que debería ser», afirma Mayol.

De izquierda a derecha, Martín Alejandro Xamena, presidente de la Asociación Hotelera de Portals Nous; Martín A. Xamena Starkey, presidente de la Asociación Hotelera de Illetes; Elisa Monserrat, sexta teniente de alcalde del ayuntamiento de Calvià y delegada de turismo; Juan Antonio Amengual, alcalde de Calvià; Antoni Mayol, presidente de la Asociación Hotelera de Peguera; y Mauricio Carballeda, presidente de la Asociación Hotelera de Palmanova-Magaluf.

Apunta, además, el presidente de la Asociación Hotelera de Peguera, su preocupación por el color del agua de las playas y señala que el Ajuntament debería mejorar las aceras y calles. «Tenemos el problema del agua de las playas, que se pone verde. Parece ser que la excesiva temperatura del agua provoca la proliferación de una microalga que le da un aspecto verde, que no invita al baño. Además, las aceras y el asfaltado de las calles necesitan una actualización», señala. Mayol se suma a las quejas respecto al transporte y apunta que la falta de taxis en Peguera es desesperante. «Si Calvià está mal, Peguera está peor. El taxi que viene a Peguera lo hace obligado. Si no, no habría ni uno. Hay que buscar una solución con urgencia. Me consta que se está trabajando a nivel institucional para solventar el problema», asegura Mayol. El alcalde Juan Antonio Amengual, que escucha con atención y toma notas, apunta que, de momento se han ampliado las licencias temporales. «Sabemos que tenemos un problema muy serio y se está trabajando desde el Govern en busca de una solución global para toda la isla. La idea es que Mallorca sea una unidad, que los taxis que llegan al municipio con clientes puedan volver a su origen cargados. En Calvià hemos concedido 25 licencias temporales, aunque somos conscientes de que es insuficiente. Hemos de trabajar también para solventar la falta de taxis en las horas punta», indica Amengual.

Mauricio Carballeda, presidente de la Asociación Hotelera de Palmanova-Magaluf, la más grande del municipio con más de 23.000 plazas, explica que la temporada ha sido buena y señala los retos de futuro más inmediatos. «La temporada ha sido buena. El reto es ahora mejorar la rentabilidad, puesto que los costes continúan subiendo. Nuestra apuesta es la calidad, que debe priorizarse por encima de la cantidad. Otro de los grandes retos de futuro es el alojamiento del personal. Es un problema al que debemos buscar soluciones con urgencia. En esta temporada ya ha habido hoteles que han alojado trabajadores en los propios establecimientos», señala y apunta a que la formación debe ser vital para encarar el futuro. Carballeda es consciente de la mala fama de Magaluf, de la necesidad de apostar por la calidad y acabar con el turismo de excesos. En este sentido se muestra muy satisfecho con la actitud del Ajuntament. «En Magaluf estamos muy contentos con la actitud del ayuntamiento respecto al turismo de excesos. Estamos en la buena línea. El Ajuntament ha sancionado a los que incumplen la ley y es el camino que debe seguirse. Hemos mejorado respecto a años anteriores. Hay que continuar en esta línea», indica.

Carballeda prioriza la reforma del paseo Marítimo de Magaluf, una de las asignaturas pendientes desde hace años. «Puede tener un efecto transformador, tal y como sucedió en Palmanova», afirma.

El alcalde Juan Antonio Amengual confirma que han encontrado el proyecto en una fase muy avanzada de tramitación. «Está todo muy avanzado. Estamos hablando de una inversión superior a los cinco millones de euros. La idea es poder comenzar esta misma temporada. Tenemos tres grandes proyectos, que vamos a intentar ejecutar en esta misma legislatura: el paseo Marítimo de Magaluf, la reforma de la avenida Rei en Jaume de Santa Ponça y el bulevar de Peguera», explica Amengual, que recuerda también que este mismo invierno se realizará la reforma de la Pinada de Peguera, que ya está licitada.

Calvià, hace ya demasiados años, era un destino con una gran acogida entre el turismo senior, especialmente el alemán. «Teníamos clientes que venían hasta tres y cuatro meses, eran como de la familia. Eran otros tiempos», asegura Mayol y Martín A. Xamena Starkey recuerda que hoy la competencia es mucho mayor que antes. «Hay que intentarlo. Siempre se puede mejorar», asegura el presidente de la Asociación Hotelera de Illetes. «El problema, al final, es de rentabilidad. El coste de abrir en invierno es alto y te ves en la obligación de bajar los precios con una demanda muy baja. De esta manera, la rentabilidad es nula. Existe el peligro de perder dinero», afirma el presidente de los hoteleros de Peguera. Interrogados sobre las ventajas de cerrar y no arriesgar, hay coincidencia general en señalar que prefieren tener abierto, aunque sea con bajas ocupaciones, siempre y cuando las pérdidas no sean cuantiosas.

Elisa Monserrat explica que la intención del Ajuntament para prolongar la temporada es mejorar la promoción turística. «La promoción será segmentada. Hay que ir a buscar otros segmentos más allá del sol y playa para poder mejorar la ocupación en temporada baja. En breve, por ejemplo, vamos a ir a la IGTM de golf, que este año se celebra en Lisboa», explica la responsable de turismo del Ajuntament de Calvià, que señala también la importancia de incentivar el turismo MICE. «No tenemos palacio de congresos en Calvià, pero podemos trabajar mucho con el turismo MICE. Hay que ir estirando la temporada. Creemos que podemos conseguirlo», señala. Palmanova-Magaluf es zona de británicos y los alemanes son mayoritarios en Peguera. Los mercados emisores parecen haberse repartido Calvià. «Durante la pandemia se diversificaron los mercados emisores, pero ahora hemos vuelto a la situación anterior. Los británicos son una inmensa mayoría en Palmanova-Magaluf y pueden llegar a suponer el 60% del total. Después, a considerable distancia, viene el mercado español, con un porcentaje que puede rondar el 15% en el mejor de los casos. El resto está muy atomizado», indica Carballeda, que pronostica que la temporada que viene será buena, siempre y cuando no se produzca alguna anomalía.

De izquierda a derecha, Pep Verger, Mauricio Carballeda, Elisa Monserrat, Juan Antonio Amengual, Martín Alejandro Xamena, Antoni Mayol y Martín Xamena, durante el encuentro celebrado en el Ajuntament de Calvià.

«En Peguera tenemos alrededor del 90% de alemanes», señala Mayol. «La situación es muy diferente en Illetes, ya que nosotros no tenemos una nacionalidad que predomine con claridad. En todo caso, alrededor del 50% son británicos y alrededor del 25%, de alemanes. Tenemos también un buen número de escandinavos», apunta Xamena Starkey. Martín Alejandro Xamena, por su parte, afirma que la situación en Portals Nous es muy parecida a la de Illetes. Diversificar los mercados emisores es una necesidad para evitar los contratiempos que puede provocar la caída de la economía en un determinado país. «Estamos expuestos a cualquier situación de crisis del país emisor. La solución es complicada», explica Carballeda. En este sentido, Alemania se encuentra en recesión, pero Mayol asegura que no han notado cambios sustanciales en el comportamiento de los clientes germanos en la zona de Peguera. «El alemán no gasta mucho. El turista inglés, en este sentido, tiene fama de ser más espléndido. El alemán podríamos decir que es más fiel a una determinada zona, vuelve cada año y es más fácil de contentar. Además, acostumbra a irse más satisfecho», indica Mayol y Martín Alejandro Xamena asegura que los alemanes «explican lo qué quieren». «Trabajamos para diversificar, pero es muy complicado», explica Carballeda y Mayol atribuye a la venta online que los alemanes hayan perdido algo de relevancia en Peguera en los últimos años. «Tenemos una clientela fija, que reserva con mucha antelación. El online se convierte así en residual, aunque tiene también su importancia», señala Mayol.

El alcalde Juan Antonio Amengual es consciente de que la legislatura acaba de iniciarse, de que el trabajo que tiene por delante es ingente, pero no duda en poner en valor lo que ya ha realizado. «Desde que llegamos al Ajuntament el 17 de junio hemos realizado multitud de reuniones con el sector hotelero, que es nuestra principal industria. Ya en campaña, hablamos con todas las asociaciones empresariales, deportivas, culturales… del municipio. A partir de 2024 vamos a tener una partida presupuestaria importante para resolver cuestiones tan cotidianas como aceras en mal estado, calles con el asfalto levantado…», explica Amengual. Asegura también que avanzar en la desestacionalización es una de las grandes prioridades del consistorio. «Tenemos un plan para toda la legislatura que tiene el objetivo de avanzar hacia la desestacionalización. Es un concepto muy manoseado en los últimos años, es un reto muy difícil, pero estamos convencidos de que Calvià tiene la oportunidad de avanzar hacia la desestacionalización. Hay que poner en valor las instalaciones deportivas, los teatros, en ocasiones infrautilizados… todo lo que facilita la llegada de turistas que no son estrictamente de sol y playa», señala el alcalde.

Amengual pretende convertir las playas del municipio en un atractivo durante la práctica totalidad del año. «Vamos a instar a los nuevos concesionarios de las playas para que abran el máximo número de meses, que den servicio todo el año… Vamos a invertir en el perímetro de las playas y en los paseos marítimos. Queremos que tengan mucha vida», indica. El alcalde está orgulloso del trabajo realizado en materia de seguridad y en la lucha contra el turismo de excesos. «Hemos dotado a la policía de más recursos y ahora contamos con agentes de paisano… Este año no hemos tenido ni un solo caso de balconing. Y esperamos acabar así la temporada. Es un gran objetivo. La mayor presencia policial en las calles se ha notado y hemos conseguido reducir la venta ambulante, el tráfico de estupefacientes, la prostitución… y buena parte de las lacras que tenemos en diferentes puntos del municipio», explica. Amengual está orgulloso de su municipio, de la apuesta por la calidad.

«En Magaluf se están reformando y modernizando los hoteles a un nivel muy alto, la oferta complementaria también ha experimentado un cambio a mejor, hay restaurantes de gran nivel… He pedido generosidad a los hoteleros para que abran el máximo número de días posible. Los contratos fijos discontinuos suponen un doping que tienen los hoteleros desde hace muchos años, que les permite disponer de los trabajadores en función de sus necesidades. Mejorar la estacionalidad es un gran objetivo. Debemos recuperar el turismo de los mayores», asegura. Finalmente, la responsable de turismo explica que desde el Ajuntament cuenta con una línea de trabajo clara. «Tenemos una hoja de ruta, con un plan estratégico dinámico. Vamos a segmentar la promoción que queremos hacer, tendremos presencia en ferias que nos sitúen en el mapa del turismo de lujo. No renunciamos a nada, pero apostamos por la calidad… Tenemos claros nuestros objetivos. Sabemos que los cambios no llegarán de hoy para mañana, pero trabajamos para mejorar Calvià. Somos un destino que lo tenemos todo… El turismo está desprestigiado en Mallorca. Hemos de recuperar el valor de la principal industria de Calvià», sentencia la concejal.