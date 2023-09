El PP de Binissalem denuncia «los rasgos autoritarios del alcalde Víctor Martí (UxB) en los plenos del Ajuntament hacia los partidos que están en la oposición», según la portavoz popular Catalina Maria Mascaró.

La regidora del PP expresa su «malestar, porque asistir a las sesiones plenarias se ha convertido en una auténtica tortura». Según Mascaró, «el alcalde nos trata de forma totalmente dictatorial. No nos deja hablar y si queremos intervenir por alusiones solo nos deja hacerlo si a él le conviene».

Lo mismo ocurre, según el PP , «en las cuestiones de orden, hasta el punto que exige a la secretaria que no conste en acta lo que él no le interesa. Es algo que no se puede hacer».

Catalina Maria Mascaró insiste en que «los plenos se han convertido en un monólogo del alcalde, que deja de manifiesto que el diálogo y el consenso no tienen cabida alguna en su gobierno y donde es imposible tratar asuntos que interesen al municipio». El PP lamenta «no tener la opción de defender los intereses de los binissalemers o de aportar nuestras propuestas; nos hace callar cuando no le interesa un tema. No nos tiene en cuenta y a nosotros ni a todos los binissalemers que nos votaron».

Unió per Binissalem cuenta con seis regidores, mientras que el PP obtuvo tres. En la oposición también están Més y PSOE con dos concejales cada uno.