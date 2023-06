No saltó la sorpresa en Binissalem y Víctor Martí logró este sábado ser proclamado por cuatro años más alcalde de la localidad. Los rumores de pacto entre Partido Popular, PSIB-PSOE y Més para dejar a Unió per Binissalem sin la alcaldía finalmente no se concretaron. Martí recibió de manos de su regidor, Xisco Moyà Pol, la vara de mando.

Ante un salón de plenos totalmente lleno y sin que faltara la expectación, los representantes de Més per Mallorca, Maria Aurora Mateu y del Partido Popular, Catalina Maria Mascaró, presentaron sus candidaturas a la alcaldía. No lo hizo así el representante del PSIB-PSOE, Josep Maria Pons, aunque la votación ofreció un resultado claro a favor de Victor Martí, que con los seis regidores obtenidos en las pasadas elecciones del 28 de mayo, se enfrenta a una legislatura que puede dar aún muchas sorpresas. Los últimos cuatro años han sido turbulentos en la población, ya que Martí ha tenido que enfrentarse a las continuas acusaciones de corrupción por parte de sus opositores, una investigación por parte de la Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció y dos cuestiones de confianza.