La LVII Festa des Vermar de Binissalem empieza su largo recorrido hasta finales de septiembre con la elección de las Vermadores y Vermadors que tendrá lugar en la noche de este sábado en la plaza de la Església. Durante todo el día los binissalemers tendrán la oportunidad de participar en las elecciones. Para ello podrán depositar su voto en las dependencias del Ajuntament de Binissalem, que abrirá sus puertas de las 10 a las 13 horas y de las 20 a las 22:30 horas.

Podrán votar los binissalemers a partir de 14 años y deberán presentar el DNI u otro documento acreditativo. Es imprescindible elegir a tres vermadores y a dos vermadors, porque en caso contrario el voto se considerará nulo. En esta edición se han presentado doce chicas y once chicos.

En la plaza de la Església habrá animación musical a partir de las 20:30 horas y a las diez se proyectará el audiovisual La Vermada, sempre m’ha duit de revolt, que muestra las actividades que han realizado los candidatos en las semanas previas a las elecciones.

El éxito de participación del año pasado provocó que no se pudiera hacer el recuento en la noche del sábado y los ganadores se conocieron el domingo. El Ajuntament no ha informado si se han tomado medidas al respecto para que no se repita esta noche.