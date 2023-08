Alternativa per Pollença celebra que el Consell obligue a la propiedad de la Fortalesa a garantizar las visitas públicas cuatro días al mes pero recuerda que en el municipio existe otro Bien de Interés Cultural que a día de hoy también es inaccesible para la ciudadanía: El Castell del Rei.

«Con mucha alegría hemos leído que después de nuestra petición los técnicos del Consell ultiman un requerimiento para hacer posible las visitas a la Fortalesa. El hecho de que haga más de 15 años que Alternativa reclama este cumplimiento hace que mantengamos cierta prudencia antes las declaraciones del Consell, pero si finalmente se acaba cumpliendo la ley será una muy buena noticia para todos», dice su portavoz, Pepe García.

Alternativa recuerda que la instancia que su agrupación registró en el Consell denunciando el incumplimiento de la Llei de Patrimoni Históric no solo se refería a la Fortalesa sino también a otro Bien de Interés Cultural del municipio que a día de hoy no se permite visitar: el Castell del Rei. «Esperamos que desde el Consell tengan las mismas ganas de hacer cumplir la ley a sus propietarios que en el caso de la Fortalesa. Recordamos que el patrimonio histórico, por mucho que se encuentre dentro de una propiedad privada, no es de nadie y todos tenemos derecho a disfrutarlo», concluye.

Cabe recordar que la propiedad de Ternelles (finca en la que se ubica el Castell del Rei) pleiteó durante más de una década con el Ajuntament de Pollença para evitar que se declarara una servidumbre pública de paso a través del camino. Aunque inicialmente el Supremo sentenció que existía la servidumbre pública la aprobación del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (PORN) dio un giro de guión y acabó provocando el cierre del Camí de Ternelles al público.

El PORN grafió en dos puntos diferentes del camino (en el acceso al Castell del Rei y en el acceso a Cala Castell) las llamadas zonas de exclusión en las que por razones de conservación ambiental solo estaba permitido el uso científico. La propiedad de Ternelles recurrió así la adaptación del planeamiento urbano de Pollença al PORN y el Supremo en un nuevo fallo suprimió el derecho público de paso por Ternelles.

La Fundació Vida Silvestre Mediterrànea realiza visitas guiadas a la finca de Ternelles, pero dichas visitas no incluyen el Castell del Rei ni Cala Castell. De nada han servido los intentos del Govern de modificar el PORN para recuperar la servidumbre pública previamente reconocida. La propiedad ha presentado un nuevo recurso contra la modificación del PORN que contempla el excursionismo como un uso autorizable en la zona.