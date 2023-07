Un grupo de vecinos del Port de Pollença han convocado una manifestación en barcos particulares para este domingo, 16 de julio, en protesta por las restricciones que existen para fondear en Formentor. Concretamente, contra la prohibición de anclar si no es en las boyas reguladas del campo de boyas que gestiona Ports IB, organismo que hace un año anunció la instalación de 82 boyas frente a la playa de Formentor para proteger las praderas de posidonia.

Se trata de una playa muy frecuentada tanto por navegantes locales como por turistas y las boyas tienen una elevada demanda. Este año, Ports IB abrió la reserva de estos puntos de amarre regulados el 23 de junio de modo telemático en la web amarraments/reservar/boyas.

Los convocantes de la protesta se han citado en la Punta s’Avançada a las 12 horas para ir hasta la playa de Formentor, donde navegarán en romería dando varias pasadas con bocinas y pitos, y a las 13 horas leerán un manifiesto por el canal 72vhf.



Entre sus demandas están el libre fondeo sobre la arena, donde no no se pueda afectar a la posidonia, señalan; la reserva de boyas para residentes en Pollença y que sean gratuitas para ellos; la no privatización de espacios públicos y la libre navegación dentro de la bahía de Formentor. «Hay muy pocas boyas y si logras reservar una, tienes que estar muchos días sin poder volver a reservar una; queremos proteger el medio ambiente y defendemos el campo de boyas en la medida en que su función sea la protección del medio natural, no para imitar el acceso a la bahía de Formentor, nos lo están vetando por tierra y por mar», señala Marc Vila, uno de los organizadores.



Además piden «la defensa de los derechos fundamentales de libertad de movimiento dentro de las aguas territoriales e interiores» e invitan a otros colectivos a realizar una protesta similar por carretera, como crítica a las limitaciones para acceder en coche a la península de Formentor durante el verano desde hace unos años.