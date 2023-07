«Si nos hacen dar un paso atrás, daremos veinte hacia delante»

La sépitma edición de Orgullosament Inca, que se celebrará del 10 al 14 de julio en la capital del Raiguer, está organizada por el Ajuntament d’Inca y cuenta con la colaboración de la associació Únic. Su presidente, Juan Pons, explica los detalles de esta edición y la situación actual del colectivo LGTBI+.

¿Ha sido difícil organizar la edición de este año después de la de 2022 que creció en número de actos y propuestas?

—La del año pasado supuso un punto de inflexión porque se amplió mucho la oferta con cine, exposiciones y otros actos culturales. Para este Orgullosament Inca 2023 teníamos claro junto con el Ajuntament que debíamos seguir el mismo camino. También hay que agradecer infinitamente la ayuda que nos presta Pep Noguera, de Diabéticas Aceleradas. Sin él sería imposible que todo este tinglado funcionase porque conoce a muchos artistas y es una persona muy reconocida en el ámbito LGTBI+.

¿Qué destacaría de lo que ocurrirá en Inca del 10 al 14 de julio?

—Para el festival Orgullosament Inca del día 14 se ha organizado una gran fiesta a la que ya han confirmado su presencia Bárbara Rey, Sofía Cristo, Rosa López o Topacio Fresh, por poner algunos ejemplos. Quiero resaltar que Eduardo Casanova pidió venir al festival porque estará dedicado a Fernando Estrella, de quien era amigo. Orgullosament Inca es un evento en el que los artistas desean venir.

¿Qué nos dice del homenaje a Fernando Estrella?

—Esta edición llevará el título de «Va per tu, Estrella». Se trata de un reconocimiento a un gran icono LGTBI+ que falleció en febrero. Será muy emocionante.

El año pasado dijo que Inca había tomado la delantera a Palma en la celebración del Orgullo, ¿sigue siendo así?

—Orgullosament Inca se ha convertido en un gran evento, no solo de la Part Forana, sino de toda Mallorca. En estos siete años ha tomado tal magnitud que trasciende los límites de la ciudad.

También resalta la presencia de muchas familias y de abuelos con sus nietos,...

—Por supuesto. El colectivo LGTBI siempre está abierto a todos los modelos de familia. Es una gran alegría el ver como abuelos llevan a sus nietos a disfrutar de una fiesta en la que se reivindica la libertad de que cada uno sea y se sienta como quiera. La función didáctica de Orgullosament Inca es vital y yo, que he sido monitor de tiempo libre, me emociona ver disfrutando del festival a algunas personas que han estado en mis grupos cuando eran menores y que me planteaban sus dudas sobre su orientación sexual. También nuestra madrina, Topacio Fresh, nos ha comentado que cada año la gente del público le muestra selfies con ella y sus hijos de ediciones pasadas, para que vea cómo han ido creciendo los pequeños.

El año pasado contaron con Bibiana Fernández y el mundo ’almodovariano’ como atractivo cultural y este año han apostado por el destape y la presencia de Victoria Abril...

—Efectivamente. El año pasado fue un acontecimiento que superó nuestras expectativas y para el 12 de julio esperamos que el claustro de Sant Domingo esté abarrotado con la asistencia de Victoria Abril a la proyección de la película Felpudo Maldito. Este film, junto a otros dos que se podrán ver los días 11 y 12 forman parte del ciclo «Musas del destape a favor del Orgullo». Además el martes 11 se inaugurará también en el claustro una exposición sobre la revista Interviu y su relación con el colectivo LGTBI que ha elaborado Valeria Vegas. Es un cariz cultural y educativo que el año pasado funcionó muy bien y que esperamos que este año siga igual o incluso lo supere.

En la presentación del evento, el regidor AntoniPeña dijo que ahora «era más necesario que nunca» la celebración de Orgullosament Inca, ¿piensa igual?

—En el ámbito local, ahora mismo estamos tranquilos porque el equipo de gobierno siempre ha apoyado Orgullosament Inca, al colectivo LGTBI y a nuestra Associació Únic. Ahora bien, a partir del 23 de julio habrá que ver cómo queda la situación en el ámbito nacional. Como presidente de Únic animo a los ciudadanos a que vayan a votar pensando en sus derechos. Nosotros, nosotras y nosotres no vamos a retroceder para mantener todo lo que se ha logrado en estos años. Si hay nuevos dirigentes y nos hacen dar un paso atrás, daremos veinte hacia delante.

¿Qué le diría a alguien heterosexual que piense que no tiene cabida en Orgullosament Inc

—Primero que se pierde una gran fiesta, divertida y reivindicativa, además de familiar. También le diría que el colectivo LGTBI necesita de heteroaliados para lograr disfrutar de una sociedad más justa e inclusiva.