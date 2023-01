La polémica de Sant Antoni de Manacor parece que está lejos de terminar. El rector de la iglesia dels Dolors, Antoni Amorós, ha vuelto a encender los ánimos con una dura publicación en sus redes sociales en la que tilda de «puta gente» a las voces críticas con la gestión de las Completes de Sant Antoni. En su duro escrito, Amorós defiende al vicario Joan Francesc Cortés y al director de Completes, Xavier Gelabert, y considera que han recibido un «linchamiento mediático», un acto que califica de «vergüenza». En ambos casos acaba diciendo «qué puta gente que sois», refiriéndose a los críticos con las palabras tanto de Gelabert como de Cortés.

Antoni Amorós ha realizado esta publicación después de cuatro días de que la polémica saltara a la calle. Los problemas empezaron el domingo por la noche en la iglesia dels Dolors, después del segundo ensayo de Completes. En ese momento, Xavier Gelabert cogió el micro para informar que 300 personas (había unas 900) que habían asistido a los dos ensayos se quedaban sin lugar asegurado para la celebración religiosa, durante la que se cantan los goigs. El anuncio encendió los ánimos de los asistentes y Gelabert culpó a las altas esferas del Ajuntament. Antoni Amorós explica en su post sobre las palabras de Gelabert que «yo no las hubiera pronunciado ni las suscribo, pero era un momento de gran tensión y era él quien daba la cara. Salió a desviar la atención de mi persona. Se lo agradezco de corazón». Tras la intervención de Gelabert, un grupo de personas acudieron a casa del alcalde Miquel Oliver para recriminarle la situación, lo que Amorós lamenta y lo considera inaceptable.

La polémica que rodeó al vicario Joan Francesc Cortés llegó después de que el religioso publicara en su Instagram el domingo por la noche que «quien legisla y vive sin Dios, está destinado a mentir y a no aceptar nunca la culpa. A dar la culpa a los otros y a no aceptar nunca su propia responsabilidad. Somos los sobrinos de los que no pudisteis quemar el 36», una publicación que muchos consideraron que iba dirigida al alcalde. Cortés pidió disculpas a los asistentes a las Beneïdes el pasado martes.

Himno de la Armada

El rector de la iglesia dels Dolors termina su publicación en las redes sociales agradeciendo todas las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días aunque añade que «no os nombraré porque, seguramente, no os convendría». Antoni Amorós les dice que «nos os preocupéis por mi. Tengo la piel gruesa y la espalda ancha. No tengo ninguna ambición, por lo que tengo poco que perder». El sacerdote termina su post con un enlace al Himno a la Armada Española diciendo que «repateará el hígado de los que son una puta gente».