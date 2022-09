La historia de Izan ha conmocionado a millones de personas. Desde anónimos hasta personajes conocidos y artistas, como Aitana, Ibai Llanos o Paula Echevarría, han querido mostrar su apoyo al niño de Lloseta que sufre acoso escolar. Ante tantas muestras de cariño, la víctima ha reaparecido en un vídeo en las redes sociales para agradecer todas las muestras de cariño recibidas desde que su hermano denunciase la terrible situación que estaba viviendo en el colegio. «Gracias por todo, me habéis subido mucho la moral y la felicidad», ha asegurado el menor en el vídeo.

Se trata de sus primeras palabras después de que su vídeo haya conmocionado a todo el país. «Muchas gracias a todos los que me habéis enviado videos de felicitación por mi cumpleaños», dice en referencia a la intensa movilización en redes sociales a la que se han sumado futbolistas, actores, influencers y muchas caras conocidas. Y continúa: «Gracias también por todo el apoyo después de lo que me pasó, me habéis subido mucho la moral y la felicidad». A pesar de lo ocurrido, el menor lanza un mensaje para todos aquellos niños y niñas que puedan estar pasando por un situación similar de bullying en el colegio. «Pasad siempre de eso, y si se repite, seguid pasando y ya tomaréis medidas. Un beso muy grande para todos», acaba diciendo en el final del vídeo difundido en redes sociales.

El caso de Izan salió a la luz el pasado miércoles cuando su hermano colgó un post en su cuenta de Instagram, en la que detalla la historia de acoso escolar que sufre su hermano y al que acompañaba un vídeo grabado ese día, precisamente el del cumpleaños del pequeño, en el que se veía a Izan compungido escuchando cómo se reían de él, mientras sus compañeros le cantaban 'feliz cumpleaños, gordo de mierda', se ha hecho viral; y vuelve a visibilizar un problema, el del bullying en las aulas que, a pesar de los medios y protocolos anti acoso, sigue causando estragos entre los más jóvenes.

Tras la polémica, la familia de Izan cargó duramente contra el CEIP es Puig, en un directo a través de Instagram realizado la noche del jueves que duró casi una hora y llegó a reunir a más de 3.000 personas. La madre del pequeño aseguró en un momento que «en es Puig se esconden muchas cosas a los padres para evitar manchar el nombre de la escuela». Además, reconoció que el director del centro le había llamado la mañana del jueves para ordenarle hacer desaparecer el vídeo «o me denunciaría ante el Consejo Escolar». Recalca también que «hay mamás que han defendido a mi hijo a las puertas del colegio. Después de este vídeo, qué más pruebas necesitan», se pregunta.