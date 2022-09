El colegio público Es Puig de Lloseta no denunciará finalmente al joven que este jueves hizo pública en redes sociales la situación de bullying que vive su hermano pequeño Izan, acusando a los profesores de no protegerle, informan fuentes próximas al caso. Un portavoz del centro aseguró el jueves que el centro se planteaba denunciar al chico por sus acusaciones contra el profesorado al que responsabilizaba de no hacer nada por evitar los episodios de acoso como el que vivió el miércoles Izan cuando en el día de su cumpleaños fue recibido a gritos de 'gordo' y 'foca'.

El colegio ha negado cualquier responsabilidad en el caso dado e incide en que el vídeo publicado en redes sociales fue grabado en una actividad de verano. Un portavoz del centro afirmó este jueves que «para hacer denuncias tan graves que afectan a todos los docentes, tiene que tener pruebas para hacerlo. ¿Las tiene?». «Se pueden haber producido un caso, dos o 20 en la escuela... por protección de datos, y porque estamos hablando de menores, no podemos decir nada», dijo el maestro que no quiso confirmar ni desmentir si se ha abierto expediente para investigar un presunto acoso al niño.