Alegato autocaravanista en Mallorca: «Tendremos que gastar nuestro dinero fuera de nuestra Isla porque dentro parecemos proscritos»

Una familia usuaria habitual de las autocaravanas en Mallorca ha escrito a Ultima Hora haciendo partícipe de las dificultades de disfrutar de este tipo de movilidad y de viaje en la Isla. Bajo la firma de ‘una familia desilusionada’, exponen que los amantes de las autocaravanas son, en su mayoría, defensores del medio ambiente y por lo tanto reniegan de los calificativos que algunos les dedican, como «incívicos», o «guarros».

La cuestión de las autocaravanas en Mallorca está ligada ineludiblemente a los problemas que su acumulación ha propiciado en distintos puntos del territorio, atendiendo a un gran crecimiento experimentado en muy poco tiempo, una situación que las administraciones locales se ven obligadas a abordar, no siempre con la sensibilidad adecuada ni los recursos humanos y materiales necesarios. Los últimos problemas han tenido lugar en Cala Agulla (Capdepera); sin embargo antes tuvieron lugar en Alcúdia, entre otras ubicaciones.

A continuación, la carta de los autocaravanistas de Mallorca cansados de su estigmatización:

«Mediante la presente quiero poner en conocimiento a quien corresponda de la situación en la que los amantes de esta forma de viajar y concebir la vida nos encontramos, en esta, nuestra preciosa isla, de la que al aparecer sólo puedes disfrutar si vienes de fuera y te alojas en algún establecimiento turístico privado. Para empezar no tenemos ninguna ubicación "legal" donde situarnos, no hay cámpings, no hay áreas de autocaravanas, no hay nada destinado a nuestro sector (cada vez mas numeroso) cosa que no pasa en nuestras islas hermanas, ni en Menorca ni en Ibiza, ya que las dos disponen de cámpings y además Menorca de área de autocaravanas. En Mallorca nos vemos obligados a ir "de ilegales". Pero ya se sabe que en esta isla mandan, y mucho, los grandes y todopoderosos hoteleros, a los que al parecer molestamos cada vez más.

Este medio de transporte permite viajar sobre ruedas siempre en contacto con la naturaleza. Foto: R.L.

Me indigna escuchar a gente que no tiene ni puñetera idea decir que somos incívicos, guarros y demás descalificaciones que nos dedican. Están muy equivocados, la gran mayoría respetamos el entorno ya que lo que nos gusta es disfrutar de la naturaleza que nos rodea. Generamos riqueza, ya que allí donde vamos siempre hacemos gasto, bien sea en comercios locales, farmacias, mercadillos, restaurantes... Siempre surge algo. Nos tachan de guarros, pero señores, en todas las autos disponemos de WC y de cubo de basura, los excrementos nos los llevamos a casa y la basura, si hay contenedores, la tiramos en ellos, y si no hay también nos la llevamos a casa.

El fenómeno de las autocaravanas ha ganado terreno de forma muy rápida en las Islas en los últimos años. Foto: C.B.

Queremos que nuestros hijos se críen en un entormo saludable, que disfruten de la naturaleza y que aprendan a respetarla. ¿Qué hay de malo en ello? Es muy triste a la par que penoso que se priorice el turismo de borrachera, ese que por 150 € viene todo el fin de semana a barra libre, ese que sí vomita, defeca y orina donde le viene en gana. En fin, tendremos que gastar nuestro dinero fuera de nuestra Isla porque dentro de ella parecemos proscritos.

FDO. Una familia desilusionada».