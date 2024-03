«Yo he visto una cara en la que ha sido sobresaliente y la otra cara, que hemos visto ahora, la desconocíamos totalmente. Su vida, su gente, sus costumbres, nunca nos dieron qué pensar de lo que se le acusa ahora. Otros llevaban relojes de oro o controlaban La Soledad a partir de las seis de la tarde». Así ha defendido el líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll, su relación y la de su partido con Carlos Cortés 'El Charly', detenido en el marco de la 'operación Jaque Mate' por narcotráfico y blanqueo de capitales. Coll quiso aclarar el vínculo de su partido con la Federación de Asociaciones de Gitanos y Gitanas de las Islas Baleares (FAGIB), cuyo presidente era precisamente 'El Charly'.

Fulgencio Coll reconoció haberse sentido «sorprendido. También Jero Mayans, a la que se le ha acusado de manera injusta, fue la primera sorprendida». Mayans es regidora de Vox y hasta su entrada en el Ajuntament de Palma había ejercido un importante papel en FAGIB de la mano de Carlos Cortés. «Ella se dedicó a ayudar en la labor de FAGIB, por su expediencia en las asociaciones de vecinos, colectivos y estuvo presente en reuniones. Mayans estuvo ayudando y no tuvo el menor control de FAGIB, que siempre estaba en números rojos. Por eso mismo no podía pagar el alquiler de su local», dijo el regidor. Coll señaló que «igual se encuentra algo de lo que no teníamos ni idea que estaba pasando».

«Carlos Cortés nunca nos dio que pensar que podía ser acusado de lo que se le está acusado hoy en día», defendió Coll, que añadió que «por eso mismo le estuvimos apoyando, al igual que hicieron otros partidos». También aclaró la posible relación de FAGIB con la actividad delictiva de 'El Charly': «No sé lo que ha habido, lo que he visto es bueno y válido. Tiene que haber un patriarca que haga esta labor».

Fulgencio Coll, conversando con 'El Charly' en una imagen tomada el 17 de marzo en una visita a Son Banya.

El concejal de Vox señaló que «la relación de Fulgencio Coll con Carlos Cortés empezó el 21 de mayo de 2020. Fue a petición de una concejala de Marratxí, que decía que 'El Charly' quería hablar conmigo. En aquel momento me dijo 'General, he cumplido 14 años de cárcel y ya he cumplido con la ley. Quiero cambiar las cosas. Defender los derechos de mi gente y de aquellos que viven en condiciones penosas'. Su intención era la de combatir la discriminación y la estigmatización del pueblo gitano».

Coll explicó que 'El Charly' había mostrado intención de ayudar a la integración de la mujer gitana en el trabajo, mejorar las condiciones del pueblo gitano y cumplir con el acuerdo que se firmó con el Ajuntament de Palma en enero de 2018 «en el que participaron todos los partidos políticos para desmantelar el poblado de Son Banya, que tendría un coste de más de siete millones de euros».

«Bajo ningún concepto Vox ni yo fuimos a cazar votos del pueblo gitano. No fue nuestro objetivo. Al patriarca [El Charly'] le dije que se alejara de los partidos políticosˋ. A lo largo de casi cuatro años la actuación de 'El Charly' ha sido positiva. Creó la asociación GAOCALO y FAGIB, contactó con todos los medios y como yo, otros partidos pisamos Son Banya, que estaba llena de ratas y basura. Hemos apoyado a un señor que defendía el mundo gitano, la integración de la mujer en el trabajo, la educación», señaló Coll.

La semana pasada, la regidora de Més, Neus Truyol, planteó una serie de preguntas sobre la relación entre Vox, Jero Mayans y FAGIB tras conocerse la detención de 'El Charly', lo que motivó que Vox Palma anunciara la posibilidad de interponer una querella contra la concejala. «Lo estamos estudiando. Nos encantaría que la portavoz de Més pidiera disculpas o no trate de involucrar a Jero Mayans en la parte del narcotráfico», señaló Coll este viernes.

El número 1 de la formación ultra en Ciutat agradeció «la intervención de la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad del Estado, así como la Policía Local de Palma en su lucha contra las bandas criminales. La droga esclaviza, arruina, mata y hemos de hacer todo lo posible por desmantelar estas redes».