Vox Palma ha reclamado «un trato amable» para tres licencias urbanísticas bloqueadas en los tribunales. Tal y como ya informó Ultima Hora el pasado 15 de marzo, la formación ultra ha presentado una moción para resolver tres expedientes urbanísticos que no obtuvieron permiso en la legislatura pasada y que se encuentran ahora mismo judicializados. Se trata de la licencia para el encofrado de un supermercado en la calle Bonaire, un edificio inacabado en la calle Fra Antoni Llinàs y los permisos para los murales del hotel Artmadams. Una propuesta en la que Vox insinuaba que el anterior equipo de Urbanisme, liderado por la ecosoberanista Neus Truyol, podría haber cometido injerencias «sobre decisiones técnicas que pudieran calificarse de prevaricación».

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, señaló que «esta proposición no es una injerencia. Un político tiene que arreglar cosas. Esta moción surge en apoyo de los funcionarios y técnicos para que actúen con total libertad y evitar una presión política que puede cambiar una decisión». Ante las sonoras protestas de la oposición, que calificaban esta moción de Vox de «injerencia», Coll se defendió: «No defiendo los intereses de nadie. No es injerencia política. Es lo que tiene que hacer un político cuando ve que hay que arreglar cosas. Si tiene algún sentido esta proposición es en apoyo de los funcionarios y de los técnicos para que puedan actuar con toda libertad e independencia. Lo único que digo que hay que evitar una presión que por la razón que sea pueda cambar una decisión. Esta es la razón».

«¿Que defiendo intereses? No. Yo defiendo a gente que se ha quejado, de su visión de lo que han hecho con procedimientos, sea quien sea, ya sea la Asociación de Vecinos del Coll o de Son Gotleu o gente que se queja de que en tramitaciones ven cosas extrañas. Me vienen, lo estudiaremos y mi obligación es que la administración sea eficiente, rápida, diligente y amable». El líder de Vox Palma señaló que «esta administración, con estos impuestos que se pagan, el ciudadano debería tener el trato más rápido y amable».

La regidora de Més, Neus Truyol, acusó a Coll de «actuar en beneficio de estos expedientes. Esta moción es un intento de influencia política y administrativa. No es casualidad que se presente ahora tras llevar estos proyectos en marcha, amenazando con querellas y denuncias a esa regidora. Es una moción represalia hacia esta regidora. Les molestamos tanto gobernando como en la oposición y por eso sufrimos difamación y amenazas. queremos que se investigue y se llegue hasta el fondo. En el próximo pleno han pedido que se eleve una tramitación jurídica y administrativa, una injerencia con intereses partidistas».

Truyol agradeció a los funcionarios de Urbanismo su trabajo, ya que los empleados de «licencias de obras y disciplina urbanística hacen un muy buen trabajo para que los procedimientos sean reglados. Esta moción de Vox pone en duda el trabajo de los funcionarios. Esta moción [dijo en referencia a toda la exposición de motivos de la propuesta de Vox] parece más una alegación a los trámites de una licencia que una moción para el pleno. Además, contiene información gracias a que se han accedido a expedientes de Cort y sabe que en esos expedientes están todos los informes que avalan estas licencias».

Por su parte, el regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, informó que «los tres expedientes están a la espera de pronunciamientos judiciales. Aquí no se determina el sentido de los servicios jurídicos, no hablamos de que nadie vaya contra la ley o el derecho. No se dirige esta acción hacia ningún sentido». Por otro lado, advirtió que en uno de los puntos, Vox reclamaba que «en el próximo pleno se presente una propuesta de resolución». El regidor de Urbanisme insistió en que «la expresión era a la mayor brevedad, estos procedimientos están en el juzgado» y conseguir esta resolución de los tres proyectos para el próximo pleno, el miércoles 27 de marzo, era demasiado apresurado.

Coll volvió a insistir en la comisión previa al pleno: «Son temas muy trabajados y a los que deberían responder a la mayor brevedad posible. Si no es a la mayor brevedad posible, en dos meses». Fidalgo insistió: «Los tres casos están el el juzgado con lo cual, acometer una solución sin que yo haya hablado con servicios jurídicos de una cosa que desconozco el estado del procedimiento, me parece poco serio».

Aunque el presidente de esta comisión de Urbanismo i Medi Ambient, el concejal de Medi Ambient y Sostenibilitat, Llorenç Bauzá, insistía en que el debate de esta moción de Vox debía discutirse en el pleno, el regidor socialista, Francisco Ducrós, insistió en participar ya que «formo parte de la Gerencia de Urbanisme». Ducrós señaló que «esto es un tema particular judicializado que quieren condicionar, que políticamente quieren que se resuelva en este sentido. Esto es lo que están planteando. Y la política no es para esto. La política no es para venir aquí con intereses particulares y privados. No estamos para ventilar casos particulares. Para esto están los los tribunales y las vías administrativas».

A lo que Coll contestó que «usted ve la política de una manera y yo de otra. Nosotros estamos aquí para que las cosas se cambien. Y cuando no se hacen bien, proponer soluciones. ¿Usted dice que es injerencia política? Todo lo contrario. Es obligación».