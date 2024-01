Misterio resuelto. Apareció el estandarte de la Confraria Tot lo Dia extraviado durante la 'revetla' de Sant Sebastià, en la noche del pasado viernes, y horas después de que la entidad hiciera un llamamiento a través de las redes sociales y la web de Última Hora, además de ponerse en contacto con los encargados de la limpieza de Ciutat. Y ha aparecido en buen estado, pues un operario de Emaya se encargó de ponerlo a buen recaudo a la espera de que alguien reclamara un objeto que le llamó «especialmente la atención» durante el servicio.

Ángel Martín es el empleado de Emaya que se ha ganado el cariño eterno de los miembros de la cofradía, que gracias a su actuación ha podido recuperar la imagen que luce al caballero Bartomeu Coc -quien acabó según la leyenda con popular el Drac de Na Coca-. «Yo trabajé el domingo y ya lo vi por la zona de la plaza del Pes de Sa Palla, por la calle Socorro», relata Martín, quien en ese momento «llevaba un vehículo pequeño y no me cabía, no pude recogerlo, pues veía que no era un objeto cualquiera y alguien podría reclamarlo. En ese momento, empaticé con quien pudiera echarlo en falta», añade.

Perico Gual de Torrella, con el estandarte encontrado por un empleado de Emaya.

El lunes, Ángel volvió a ver el estandarte abandonado en aquel rincón de Palma y no lo dudó. «Allí seguía y me lo llevé al depósito de Avingudes. A mí, me hubiera sentado mal que lo hubieran tirado estando así», continúa el empleado de la empresa municipal, a quien le llamó la atención un mensaje de WhatsApp de un grupo de trabajo en el que pedían ayuda para encontrar el mediático estandarte.

«Yo les dije que me sonaba, me llamó enseguida la atención y lo llevamos hasta Son Pacs». Allí se desplazaron dos miembros de la Confraria Tot lo Dia para recogerlo y agradecer en persona a Ángel Martín su gesto. «Le hemos invitado a comer en la celebración de Sant Sebastià de 2025, es lo que dijimos y no es para menos. Ángel, es más que nunca, nuestro particular 'Ángel'», explicaba Tonina Servera, una de las representantes de la cofradía más implicadas en la búsqueda del estandarte, que ha regresado a casa tras varios días en paradero desconocido.