«Es la primera noticia que tenemos». La Entidad Estatal de Suelo (SEPES) ha mostrado este viernes su preocupación por la okupación del antiguo cuartel de Son Busquets, de la que es propietaria, por lo que procederá al tapiado del ámbito a partir de la semana que viene. Fuentes del organismo público, que depende el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, advirtieron que «se van a llevar a cabo medidas adicionales» para la seguridad del recinto en el que se construirán más de 800 viviendas sociales.

Desde el SEPES explicaron que «se han convocado varios concursos para la contratación de seguridad pero han quedado desiertos». En un primer momento se licitó con las mismas condiciones del último contrato en vigor pero no hubo ninguna oferta. «Se habló incluso de una subrogación del personal, pero la empresa que llevaba hasta entonces la vigilancia del recinto decidió no continuar con la actividad. El servicio de seguridad de Son Busquets se volvió a licitar por un veinte por ciento más para hacerlo más atractivo pero volvió a quedar desierto», señalaron fuentes de la entidad estatal. De esta manera, «siguiendo los pasos que nos permite la ley, se ha optado por un procedimiento negociado sin publicidad, por lo que contactamos con nueve empresas para hacer la oferta más atractiva. Per no hay interesados, así que hay un cambio de procedimiento».

«Ahora se está licitando un servicio de vigilancia electrónica con sensores de detección de movimiento. Sonarían las alarmas si alguien se instala. También se ha licitado la limpieza y desbroce de Son Busquets para incrementar la seguridad», informaron desde el SEPES, que ya habían mantenido conversaciones con el Ajuntament de Palma y con la Policía Local para acoger en la actualidad «un aparcamiento de vehículos policiales, lo que permitiría más seguridad por la presencia de agentes de policía.

Otra de las medidas inminentes, que se llevarán a cabo a partir de la semana que viene, es «el tapiado de todas las entradas salvo la principal para permitir la entrada de vehículos de emergencias si fuese necesario». Fuentes del SEPES mostraron su preocupación tras conocerse las últimas noticias y advirtieron que sigue adelante el proceso para construir allí más de 800 viviendas sociales. «Ya se ha hecho un estudio topográfico con drones y se ha avanzado en el diseño del planeamiento. Para nosotros es un punto que está activo», prioritario, ya que se prosiguen los trabajos para la promoción de viviendas públicas en Palma.

La entidad señaló: «Estamos muy preocupados y encima del tema. Siempre que surge alguna incidencia hablamos con la Policía Local de Palma. Acordamos que nos llamarían en caso de incidencia y hasta ahora solo hemos tenido dos avisos: por la rotura de los precintos de las entradas y el fallecimiento de un hombre esta misma semana. Se está siguiendo el proceso judicial».

Desde el SEPES insistieron en que el proyecto de Son Busquets es prioritario. «En absoluto está abandonado, sigue el proceso de la construcción de viviendas en el antiguo cuartel. Cuando el SEPES lo compró, la idea era recuperarlo para que sea una zona abierta para el barrio que permita la construcción de vivienda asequible», señalaron desde Madrid.

En cuanto al proceso de la urbanización de Son Busquets, advierten que se está trabajando en el ámbito urbanístico. «Se ha hecho con drones un estudio topográfico de los edificios existentes y ya se ha formalizado el contrato del estudio geotécnico. Por otro lado, se ha llevado a cabo un inventario del arbolado y se ha iniciado el planeamiento urbanístico, que arrancó con el anterior equipo de gobierno. Ahora se sigue con el nuevo equipo para llevar a cabo el diseño viario y tener en cuenta sus necesidades, la distribución de parques, zonas verdes...».