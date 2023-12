Asociaciones de vecinos de Palma se han encontrado con la imposibilidad de poder celebrar sus correfocs de Sant Sebastià en los barrios en el mes de enero. Entre las barriadas afectadas está Es Capitol, que habitualmente celebraba torradas y espectáculos con dimonis una semana antes de las fiestas patronales de Palma. Este año tendrá que esperar a febrero para su organización.

Según Maribel Cervilla, presidenta de la Associació de Veïns de Es Capitol, «ahora todo son pegas. El año pasado hicimos el correfoc en enero y no hubo problemas. Ahora el nuevo equipo de gobierno nos dice que en enero están muy agobiados y no tienen suficientes policías, ni bomberos y los técnicos no dan abasto. Es algo que no entiendo». Cervilla advierte que ni Es Capitol ni el resto de barrios podrán hacer correfocs del 1 al 30 de enero, por lo que han tenido que posponer su celebración. El enfado en la asociación de vecinos de este barrio es patente.

Mientras tanto, desde la Federació d’Associacions de Veïns de Palma advierten que han recibido más quejas de otros barrios. Biel del Valle, responsable del área de participación de esta entidad, señaló que «estamos recabando información. No ha llegado ninguna orden ni normativa por parte del Consistorio, es una petición que nos ha llegado y nos dicen que hasta que no se haga el correfoc de Palma, que está previsto para el 27 de enero, no se podrán hacer las de los barrios».

Del Valle se mostró contrario a esta decisión, «me parece que se están sacando normativas sin venir a cuento. Siempre se había hecho durante el mes de enero, pero esto es como lo de los mercadillos, que fue un desastre». Del Valle se refiere a los problemas que hubo entre el Consistorio y las asociaciones de vecinos respecto a la organización de mercadillos benéficos. Pese a que hasta ahora se habían organizado sin problemas, «ahora unos técnicos de Participació Ciutadana nos decían que no se podía y otros que sí. Son mercados solidarios, de intercambio entre los vecinos, y nos han puesto muchas pegas», criticó Del Valle.

En cuanto a los correfocs de Sant Sebastià reina la confusión entre las asociaciones. «No nos han mandado ningún comunicado y la gente que ha pedido organizarlo en enero se les ha dicho que no. No sé si es porque no quieren, porque antes había capacidad suficiente por parte del Ajuntament para celebrar las fiestas de Sant Sebastià y los actos de los barrios».

Por su parte, desde la colla de dimonis Es Call del Boc Negre advirtieron que «entendemos que se posponga las fiestas de los barrios. Desde Participació nos han pedido no hacer correfocs durante esos quince días de fiestas para poder contar con los máximos efectivos de policía, bomberos y técnicos de Participació».

Fuentes del PSOE de Palma señalaron que «bastantes barrios están pendientes de las autorizaciones del Ajuntament de Palma». Rosario Sánchez, portavoz socialista en Cort, advirtió que «si hasta ahora no había problemas para celebrar las fiestas y actividades en los barrios, ahora sí y esto parece una decisión más política que práctica». PSOE Palma ha recibido denuncias de collas de dimonis y asociaciones «por las trabas en los trámites».