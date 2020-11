La velocidad en la vía de cintura se reduce de 120 a 80 kilómetros por hora

El Consell de Mallorca ha anunciado anuncia este jueves que se reducirá el límite máximo de velocidad de 120 a 80 kilómetros por hora en la vía de cintura de Palma a partir del 1 de febrero.

La presidenta Catalina Cladera y el conseller de Mobilitat, Iván Sevillano, han ofrecido los detalles de esta medida en una rueda de prensa.

La intención del Consell de reducir la velocidad máxima en la vía de cintura de Palma a 80 por hora (desde que se construyó es de 120 kilómetros por hora) ya se tomó la anterior legislatura, pero no llegó a aplicarse. A principios de año, Sevillano dijo en un pleno que su departamento estudiaba implementar la medida con el objetivo de combatir la contaminación, reducir las emisiones y descolapsar una vía en la que se forman atascos cada día.

De acuerdo con el conseller, las conclusiones de diversos análisis que han elaborado desde la institución insular revelan que disminuyendo la velocidad máxima se reduce la emisión de gases contaminantes, así como el exceso de ruido y se mejora el impacto acústico. Asimismo, el hecho de reducir y unificar la velocidad permite una circulación del tráfico más fluida y coherente y, por tanto, menos accidentes.

Puesta en marcha

Según ha explicado la jefa provincial de Tráfico en Baleares, Francisca Ramis, a partir del 1 de febrero se monitonizará la vía y se observará el grado de cumplimiento de la reducción de velocidad. En función de cómo responda la población, se adoptarán o no medidas para garantizar su cumplimiento.

En estos momentos, la velocidad máxima en la vía es de 120 km/h, aunque no en todos los tramos. En caso de que no se cumpla la reducción, se utilizarían radares móviles y, de momento, no se prevé establecer radares fijos. «Aspiramos a que todo el mundo entienda la conveniencia de adaptarse a las nuevas medidas», ha señalado Ramis.

A partir de enero se renovarán todas las señales de la autopista y se realizará una campaña de concienciación para que la ciudadanía conozca la medida.

Hace solo unas cuantas semanas, el Ajuntament de Palma fijó en 30 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en la ciudad (salvo en algunas arterias, donde se mantiene la de 50 o 40 kilómetros hora). La reducción del límite en la vía de cintura va en esta misma línea: la voluntad de disminuir la contaminación.

Por otra parte, Cladera y Sevillano asistieron este pasaod miércoles a la inauguración del nuevo acceso al polígono de Marratxí desde la autopista de sa Pobla. Ese nuevo acceso, muy reclamado por Marratxí, evitará el tráfico de vehículos pesados por las urbanizaciones de es Figueral y es Caülls. El nuevo acceso permitirá a los vehículos procedentes de Palma entrar al polígono, pero no a los procedentes de sa Pobla. Ha costado 1,22 millones de euros.