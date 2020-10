Los promotores tendrán que destinar entre el 40-50 % a VPO si es rentable

La regidora de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, Neus Truyol, ha anunciado que los promotores tendrán que destinar el 40-50 % del suelo a Viviendas de Protección Oficial (VPO), «siempre garantizando la sostenibilidad económica del proyecto». Actualmente, los promotores deben reservar el 30 % del suelo a VPO.

Truyol ha explicado que esta modificación se llevará a cabo en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ha avanzado que prevé que esté aprobada inicialmente en el primer semestre de 2021; desde ese momento ya será de aplicación. La regidora ha justificado esta decisión por la falta de VPO que hay en Palma.

«Los promotores también tienen su parte de responsabilidad», ha espetado Truyol.

Además, ha precisado que esta medida afectará «a los grandes promotores, que son los que condicionan el mercado», pero no a los que tengan intención de construir un par de viviendas.

Rachazo de los promotores

El anuncio de Truyol ha caído como un jarro de agua fría entre los promotores, que rechazan la medida. «No se hará ninguna vivienda», ha asegurado el vicepresidente de Proinba, Bartolomé Mayol.

En este sentido, ha explicado que si los promotores tienen que reservar el 40 -50 % del suelo a VPO no podrán construir porque no será rentable económicamente. «Al precio que se compra el suelo no salen las cuentas», ha asegurado.

No obstante, ha precisado que quiere ver la redacción de esta medida y ha lamentado que la regidora d’Urbanisme no la haya explicado primero en la Gerència d’Urbanisme. «Suelen soltar globos sondas a la prensa y no a los que tenemos un asiento en la Gerència d’Urbanisme».

A su modo de ver, se trata de una medida irrealizable ya que es imposible que un proyecto urbanístico sea viable si la mitad se tiene que destinar a VPO.

Mayol ha sido muy crítico con la política de vivienda del Ajuntament de Palma, en particular, pero también del Pacte de izquierdas que gobierna en las principales instituciones de Baleares, ya que asegura que ponen obstáculos a la construcción de viviendas en las Islas. «Hay una voluntad política de que esto se vaya parando. Se está haciendo todo lo posible», ha denunciado el vicepresidente de Proinba.

Cort pretende multiplicar por seis las VPO sociales de Palma

El Ajuntament de Palma pretende multiplicar por seis el porcentaje de viviendas sociales que hay en Palma, según ha manifestado la regidora de Model de Ciutat.

En la capital balear hay 1.548 viviendas sociales, el 0,89 % de las 172.087 existentes. En la modificación del PGOU se prevén 12.174 VPO, el 6,05 % respecto a los 201.252.

Truyol ha explicado que «una de las prioridades del PGOU es hacer frente a la emergencia habitacional y ha precisado que en Palma tiene un porcentaje de vivienda protegida muy bajo, tanto pública como privada».