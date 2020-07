Casi 2.700 personas esperan en Palma una plaza en un aparcamiento municipal

Un total de 2.683 personas están en lista de espera para conseguir una plaza en aparcamientos municipales de gestión de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP). El aparcamiento que más lista de espera tiene es el de la plaza Santa Pagesa, con 740 personas aguardando una plaza, seguido de los estacionamientos de la calle Manacor (693), sa Riera (477), Marqués de la Sènia (241), Joan Alcover (212), Can Alonso (156), Plaça Major (110) y Comtat del Rosselló (54).

El gerente de la SMAP, Pedro Manera, explica que «siempre existe una lista de espera para plazas de abonados en los aparcamientos municipales, sobre todo porque desde la crisis del 2011 se bajaron bastante los precios de los abonos y aunque luego se salió de la crisis los precios se mantuvieron muy económicos». Manera admite que «la red de aparcamientos no da abasto para cubrir esta lista de espera».

En la mayoría de los parkings hay tres tipos de clientes: los que cuentan con una plaza en concesión por 50 años, los abonados y los de rotación, y el gerente asegura que «lo más importante es encontrar el equilibrio entre las plazas de rotación y las de abonados en cada uno de los estacionamientos».

Hay, en cambio, aparcamientos que son solo para abonados, como los de Can Alonso, Joan Alcover y el Terreno (en superficie).

Como novedad, Manera indica que el parking de Comte d’Empúries, que hasta el año pasado era para abonados y de rotación, en 2020 ya no tiene abonados. «Es pequeño, con apenas 90 plazas, y se ha decidido ampliar su funcionamiento a las 24 horas de día (antes cerraba por las noches y los domingos) gracias al sistema de telegestión pero solo para rotación, pues es un aparcamiento muy céntrico».

La SMAP gestiona directamente doce aparcamientos: Via Roma, Manacor, Plaça Major, el Terreno, Comte d’Empúries, Comtat del Rosselló, Santa Pagesa, Parc de la Mar, Joan Alcover, Can Alonso, Marqués de la Sènia y sa Riera, de los cuales solo ocho tienen lista de espera. Otros cuatro no tienen: Parc de la Mar, Via Roma, el Terreno y Comte d’Empúries.

Hay, además, estacionamientos en concesión, como los de Avingudes (que se recuperará en septiembre de 2021), Passeig Mallorca, plaça dels patins, Plaça d’Espanya, Comte de Sallent o s’Escorxador, entre otros.

En estudio destinar el parking de Via Roma a rotación y casi todo el de Plaça Major a abonados

El Ajuntament estudia que el aparcamiento de Via Roma termine siendo solo de rotación y, en cambio, el de Plaça Major destinarlo preferentemente a abonados (básicamente residentes) para que no lleguen tantos coches al centro. Manera explica q ue si finalmente se aprovechara el espacio de las galerías comerciales de la Plaça Major para ampliar el aparcamiento, éste no podría ser solo para abonados, sino que debería tener también plazas de rotación aunque en menor medida. La razón, explica, es que «la inversión planteada sería de unos dos millones de euros y la SMAP es una empresa mercantil, que no cuenta con subvención de Cort sino que se financia con medios propios, por lo que se deberían equilibrar los precios de abonos y de rotación con esa inversión».