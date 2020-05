La adjudicación de los huertos urbanos de Palma acumula 7 años de retraso

La Policía Local de Palma confirma que durante el estado de alarma está permitido acudir a los huertos urbanos a cuidar lo sembrado o recoger algunos alimentos, siempre respetando las medidas de seguridad. No en todas partes es así, pues en algunas ciudades no se autoriza estos días a trabajar en los huertos urbanos al no estar considerados como campos de producción, por su reducida superficie y la confluencia de parcelas en una pequeña área de terreno.

El problema es que los huertos urbanos que dependen del Ajuntament de Palma están cerrados desde agosto del año pasado (cuando los anteriores adjudicatarios los tuvieron que dejar) y se está a la espera de que las 126 parcelas municipales y las 33 mesas de cultivo sean adjudicadas a personas mayores de 65 años para un cultivo ecológico y de autoconsumo.

Hace siete años que estas parcelas municipales deberían haber sido reasignadas, después de que en 2013 caducaran las concesiones de las parcelas aprobadas en 2011. Pero durante estos años un sinfín de contratiempos ha impedido que se hayan podido celebrar el nuevo sorteo público para adjudicar de nuevo estas parcelas, pese a la lista de espera de cerca de 250 personas que esperan impacientes.

De hecho, sigue sin haber una fecha concreta. La regidora de Infraestructures, Angélica Pastor, confía que pueda ser antes de que acabe el año.

El levantamiento del estado de alarma ha sido el último de estos obstáculos, ya que, se asegura desde Cort, estaba previsto celebrar el sorteo durante estas semanas, pero ahora se deberá esperar a que se levante el confinamiento. Además se tendrá que estudiar la forma en que se realizará, pues tradicionalmente se realizaba un acto público con todos los candidatos en la sala de plenos de Cort, algo que seguramente no será posible

Otra complicación que surgió por el camino fue que el Consistorio abrió un concurso para licitar las obras de mejora de algunas de estas parcelas para que fueran accesibles a personas con movilidad reducida, por ejemplo, pero éste quedó desierto. Por tanto ahora se han rehecho los pliegos de condiciones y se debe volver a licitar este trabajo.

También la falta de personal ha contribuido a que el proceso se haya ido eternizando.

Ayudantes

Las nuevas bases del proceso de adjudicación de las parcelas municipales de huertos urbanos incorporan como novedad que las concesiones de la gestión de estos huertos serán de 3 años en lugar de uno y que los mayores de 14 años podrán ser ayudantes de los titulares.

Hasta ahora se exigía que estos ayudantes, al igual que los titulares, fueran personas mayores de 65 años. También se añade una cláusula de discriminación positiva para la mujer a la hora de adjudicar los huertos. Las parcelas municipales se encuentran en cuatro distritos: 40 de ellas están en la zona de Son Perera (Platja de Palma), 20 en ses Sorts (Llevant), 36 en el Vivero (Nord) y 30 en sa Riera (Centre). Los nuevos adjudicatarios contarán con un contrato de uso de 3 años sin prórroga.