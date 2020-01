La revetla de Sant Sebastià, en peligro

El temporal 'Gloria' amenaza la revetla de Sant Sebastià y el Ajuntament de Palma decidirá este domingo si la suspende. También están en peligro el resto de actividades que se celebren en el exterior el domingo y el lunes, como la Diada Ciclista.

Desde el Consistorio palmesano han precisado que están realizando reuniones a diario para actualizar la previsión meteorológica, pero a día de hoy no puede ser más negativa para la celebración de las fiestas. Además, han precisado que trabajan en el montaje de los escenarios y el resto de tareas como si las revetla fuese a celebrarse.

Las citadas fuentes han explicado que los escenarios están preparados para la lluvia, pero no para el viento, que soplará con fuerza y se alcanzarán rachas de 70-80 kilómetros por hora. De este modo, si se mantiene la previsión Cort tendrá que cancelar la revetla y el resto de actividades en exteriores.

El Ajuntament no contempla aplazarlas para celebrarlas otro día y han apuntado que no se ha hecho nunca. Aunque en los pliegos de las contrataciones de los conciertos se prevé la posibilidad de cancelar por lluvia, no se hace por las dificultades para volver organizarlos.

❗️❗️❗️Mucha precaución a partir del domingo 19 de enero, se esperan fuertes vientos y fenómenos costeros en todas las Islas, especialmente en #Ibiza y #Formentera con intervalos de viento del nordeste de fuerza 10 y olas que podrán llegar a los 7 metros — Emergències 112 Illes Balears (@112IllesBalears) January 17, 2020

La suspensión de la revetla de Sant Sebastià es algo excepcional; desde hace 20 años no suspende. Sí se han tenido que parar los conciertos una vez empezadas las actuaciones debido al mal tiempo.