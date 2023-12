La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha mostrado su respaldo a la moción de censura para desbancar a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona a favor de Bildu, al destacar que es «absolutamente democrática» y que su formación va a «tejer» siempre gobiernos progresistas. Así lo ha trasladado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, en vísperas del Pleno municipal que este mediodía dará la alcaldía al portavoz de Bildu en Pamplona, Joseba Asiron.

La moción cuenta con el apoyo de 16 de los 27 concejales del Ayuntamiento, por encima de la mayoría absoluta de 14 ediles. En concreto, Bildu tiene ocho concejales, el PSN suma cinco, Geroa Bai tiene dos y Contigo-Zurekin, uno. Por su parte, UPN tiene nueve ediles y el PP dos. «Esta moción de censura es absolutamente democrática y, por tanto, respeto absoluto. Sumar va a estar siempre sumando a favor de los gobiernos progresistas, lógicamente, para mejorar la vida de la gente. No solamente a favor de gobiernos progresistas sino políticas útiles que sirvan para mejorar la vida de la gente», ha enfatizado.

Por su parte, en sus últimas horas como alcaldesa de Pamplona, la regionalista Cristina Ibarrola ha dado las «gracias de corazón» a los pamploneses en un artículo difundido a través de los periódicos navarros en el que sostiene que lo que «estamos viviendo no es ni debe ser la normalidad política». «Usar las herramientas de la democracia de forma errónea, tal y como ocurre con esta moción de censura, nunca debería ser una buena noticia», sostiene en relación con la moción presentada contra ella.

Ibarrola pide además que no se normalice la mentira, que no se acepte la «mentira como parte de la política ni de la vida social». En un mensaje, en el que se dirige a los pamploneses, dice entender su «frustración» y «desencanto», pero pese a lo que hoy se vive en Pamplona les insta a no perder «la confianza» en quienes «todavía» valoran «la honestidad y la palabra dada». «De poco sirve progresar en derechos si abandonamos los valores que nos han hecho llegar hasta aquí», sostiene en el artículo en el que llama a recuperar «los valores de la política», a hacer una «revolución moral».

Tras agradecer el apoyo y la confianza recibidos durante los meses en los que ha tenido «el privilegio» de ser alcaldesa de Pamplona, sostiene que su propuesta siempre ha sido la de «mejorar Pamplona de manera equilibrada para que revirtiera en servicios y en calidad de vida para todas las personas que habitamos en ella».

Concluye su mensaje remitiéndose a las palabras que pronunció en su investidura el 17 de junio: «Todos construimos Pamplona, cada uno, con nuestros actos diarios, la agrandamos o empequeñecemos. Creo que el papel protagonista debe corresponder a los ciudadanos y por eso animo a todos y a todas a coger esta responsabilidad bien entendida y a trabajar cada uno en la medida de sus posibilidades, por esta ciudad». «Influyamos en nuestro futuro. Y si no estamos de acuerdo con él, digámoslo con libertad y sin miedo, que es la base de la convivencia. Gracias Pamplona», finaliza.