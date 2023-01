La nueva líder de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha abierto una nueva etapa en la formación, en medio de un intenso año electoral y con el partido desfondado, advirtiendo de que tiene «una mala noticia para el señor Feijóo y para el señor Sánchez: «Nuestros principios ni se venden ni se compran». Con esta advertencia, dirigida sobre todo al PP, que mantiene una estrategia de captar dirigentes naranjas y hacerse con el poco electorado que les queda, Guasp ha hablado ante la Asamblea General, que se clausura este domingo, empezando por agradecer a Inés Arrimadas su «enorme valentía» por entender el momento tan crítico que atraviesa el partido y dar un paso al lado. «Te has ganado un lugar para siempre en la historia política de nuestro país», ha dicho Guasp sobre la líder que consiguió que Cs fuera el partido más votado en Cataluña, en 2017, unas palabras que han emocionado a Arrimadas, poco proclive a mostrar sus sentimientos.

En su discurso no ha habido referencias a Edmundo Bal, más allá de afirmar que en este partido «lo importante es el proyecto y no los sillones» y se ha centrado sobre todo en reivindicar el legado de los naranjas y en lo que «han construido» para España y en dar al tiempo la bienvenida al nuevo Ciudadanos «que no agacha la cabeza, que no pide perdón ni permiso por tener convicciones firmes e innegociables ni por aspirar a transformar el país». También ha atacado a izquierda y derecha para cargar contra «un Gobierno nefasto y una oposición negligente» porque no solo hace falta que «salga Sánchez de Moncloa», también tiene que entrar «la agenda reformista» que promueve Ciudadanos, ha dicho.

Confrontarán por eso con el PSOE que, en su opinión, «ha apostado todo a la política de identidad y han abandonado hasta la lucha de clases» y con la derecha conservadora «a la que el reformismo le produce un rechazo patológico». También lo harán «con la derecha identitaria ultra y populista» de Vox, ha avisado Guasp, que tras ganar las primarias ya dejó claro que no habrá ni socios preferentes ni consignas para pactar, si se da la ocasión, tras las municipales y autonómicas de mayo. Un giro en la estrategia electoral de Cs que enmienda a la que se siguió en 2019 con Albert Rivera, quien decidió que el PP era su prioridad a la hora de llegar a acuerdos y no dudó en conformar gobiernos con el apoyo de los de Santiago Abascal. Ante el plenario, en el que había unas 500 personas, Guasp se ha comprometido a «dar la vuelta al partido porque hay que darle la vuelta a España».

Ciudadanos mantiene su nombre tras la refundación pero cambia de logo

Ciudadanos ha presentado este domingo en su Asamblea Extraordinaria de refundación su nuevo logotipo, que modifica el tipo de letra e introduce el color verde de fondo y el gris para el contraste. El nombre del partido seguirá apareciendo en naranja y finalmente no habrá un cambio en su denominación, como se había llegado a plantear a lo largo del proceso refundador comenzado en junio tras la debacle en las elecciones andaluzas. El partido 'naranja' mantiene su nombre fundacional, que es la «seña de identidad del proyecto liberal español», al tiempo que renueva su logotipo con un «aire más vivo, moderno y abierto», según ha anunciado el partido en la clausura de su VI Asamblea General, celebrada este fin de semana en Madrid.

Según han precisado, la renovación de la imagen corporativa de la formación es una propuesta de la nueva Ejecutiva elegida en unas elecciones internas, con el objetivo de dar un «cambio» al rumbo del partido. Ciudadanos continuará llamándose de la misma forma en una «apuesta por reivindicar» sus «valores fundacionales, los que alumbraron un proyecto político valiente, fresco y cuya defensa de la idea de una España de libres e iguales sigue siendo más necesaria que nunca, así como de poner en valor todo lo que Cs ha conseguido en estos años de andadura política», han recalcado.

Aunque se conserva el nombre del partido, Ciudadanos ha decidido modificar la imagen del proyecto para dar una nueva identidad que acompañe «a los españoles hacia una sociedad más moderna y avanzada». «Cuando miramos atrás y vemos lo que ha supuesto Ciudadanos para este país, comprendemos que apostar por nuestra marca es abrazar todo ese legado positivo de libertad, igualdad, regeneración y reformas. Por muy complicado que sea el momento, nuestro nombre no está manchado por la corrupción ni los escándalos, como las marcas de nuestros rivales políticos», ha señalado la formación.

El nuevo logotipo de Cs se ha pensado como «evolución y modernidad» y se dirige a votantes «con visión crítica y de futuro» que quiera distanciarse de los partidos tradicionales. «Nuestra nueva identidad está inspirada en la libertad de todos para crear un conjunto en el que cada persona desarrolle sus mejores capacidades. El logotipo se construye desde el símbolo, una 'C' que manifiesta el valor de cada ciudadano y que también representa a la soberanía nacional en forma de hemiciclo parlamentario», han detallado. Los cambios apuestan, además, por el talento nacional, ya que se ha diseñado con dos tipografías españolas que «aportan carácter didáctico, versatilidad, elegancia y gestos valientes, dibujadas prácticamente a medida y en mayúsculas». El proceso de 'rebranding' de Ciudadanos ha sido realizado por la consultora MesserFaden bajo la supervisión del partido. La paleta de colores principal se centra en el color naranja Ciudadanos, que «desprende energía y luminosidad, combinando con verde espacial, que aporta armonía y tranquilidad, y gris cálido para el contraste», han subrayado.