Disfrutamos de un maravilloso fin de semana en el impresionante Cap Vermell Grand Hotel donde probamos el menú de degustación Devoro en el restaurante VORO. Entrevistamos a Álvaro Salazar, el único chef en Baleares con dos estrellas Michelin.

- Álvaro, ¿Qué te inspiró a empezar en la cocina?

Fue gracias a mi tía Luisa. Ella es la que me inculcó el amor por la cocina. Mis padres se dedicaban a la moda y estaban mucho tiempo fuera de casa. Fue gracias a ella que descubrí el gran mundo de la cocina.

- ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a cocinar?

Tenía unos 12 o 13 años. Con 15 o 16 empecé a estudiar cocina.

- ¿Te sigues considerando un aprendiz de la cocina?

¡Claro que sí! Tenemos que ser eternos alumnos. ¡Cuánto más sabes, más sabes que no sabes!

- Dicen que "en casa de herrero cuchara de palo"... ¿Tú qué cocinas en casa cuando estás solo?

La verdad es que cocino cosas muy sencillas y poco elaboradas cuando estoy en casa solo o con mi pareja. Cocino un buen arroz o cocina más elaborada para dar cariño a mi familia y gente que quiero cuando viene a verme a Mallorca. Intento estar tranquilo, hacer deporte y no consumo nada de televisión ni veo ninguna plataforma. Deporte y naturaleza.

- ¿Te sientes mallorquín después de tantos años aquí?

Soy andaluz de nacimiento y siempre seré andaluz. Vivo aquí y respiro aquí. Los productos que utilizo siempre son de Mallorca y de cercanía.

- VORO viene del latín y significa DEVORAR. ¿Cómo surgió la idea para este nombre?

Siempre pensé en este nombre para crear mi restaurante y de hecho lo utilicé para mi primer proyecto. VORO tiene un significado muy primitivo que hace un guiño a la alta gastronomía... La doble O me gusta y combina bien con carníVORO, herbíVORO... Le vimos mucho juego a este nombre.

- ¿Cuál es tu plato estrella?

Amanda, en el menú hay 23 platos y si te digo que hay uno estrella es como despreciar a los otro 22, pero sí que es verdad que tenemos una serie de clásicos que nunca fallan...

- Reformulo mi pregunta, pues entiendo que la combinación de estos 23 platos, el orden que eliges... hacen que la experiencia gastronómica vaya "in crescendo", ¿no?

Así es, pero sí te diré que tenemos un plato muy especial que la mayoría de comensales quieren repetir aunque haya unos 13 platos después... El ravioli relleno de gamba, setas confitaditas y cerdo ibérico. El interior de este ravioli no recuerda a la pasta italiana, sino a los dumplings asiáticos... Va sobre una emulsión de setas que combinado con la grasa del cerdo crea un suculento toffee. Además, tiene un aire lácteo que se crea con las cabezas de la gamba blanca que a su vez está elaborado con trufa y flores silvestres, que recogemos aquí mismo, en el Cap Vermell Grand Hotel.

- Álvaro, ¿eres consciente de la descripción que has hecho?

Lo he simplificado.

- ¡Pues era poesía!

Sale natural. No lo pretendía. - ¿De dónde son la mayoría de los clientes que vienen a VORO? Pues me alegra que me hagas esta pregunta, porque no "sólo" son turistas. Un 50% o más son nacionales. Los mallorquines son los más asiduos y los más fieles.

- ¡Hay buen paladar en Mallorca!

Sí, sí... Viene gente de Mallorca y también de Ibiza, Formentera...

-¡Muchas gracias querido Álvaro y a por la tercera estrella Michelin!

Gracias. ¡Tengo un gran equipo detrás!

Damos fe. No tenemos que irnos muy lejos para disfrutar de la más alta gastronomía