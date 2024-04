El PSIB ha interpuesto este jueves una denuncia ante los servicios del Consell de Mallorca «para aclarar» el caso del director general de Transparència del Govern destituido, Jaume Porsell, tras saberse que entregó incompleta la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (DRIAT) para explotar como agroturismo un chalet que tiene en Andratx. Presentó en septiembre del año pasado la declaración pese a no tener licencia de actividad turística ni la autorización para cambiar el uso de la propiedad.

«No nos conformamos con el cese. Necesitamos aclarar que no ha habido trato de favor», ha afirmado la portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera, este jueves en rueda de prensa. También ha explicado que han solicitado la comparecencia del presidente del Consell, Llorenç Galmés, que ya habían pedido con anterioridad junto con la del conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, quien sí compareció el miércoles. Cladera ha pedido saber si la presidenta del Govern, Marga Prohens, «dio órdenes a Galmés para hacer un trato de favor a este expediente y para que no se supiera la verdad».

«A Galmés no le hemos escuchado pronunciarse y ayer dejó solo a Rodríguez», ha criticado la socialista, quien ha evidenciado la «sombra de dudas» ante un «posible trato de favor» hacia Porsell, que este jueves ha enviado una carta en la que asegura que ni él ni su famial han mentido, falseado ni defraudado nunca ningún documento» y que es una «víctima del retraso de la administración». Además, ha insistido en que no ha ejercido en ningún caso actividad turística porque todavía no disponía de las licencias necesarias.

El político del PP presentó la declaración responsable, que en la práctica permite comercializar, pese a no tener licencia de actividad turística ni la autorización para cambiar el uso de la propiedad. Porsell niega que haya acogido turistas, aunque el Consell no ha aclarado todavía por qué hay varias señales en las carreteras que indican cómo llegar al proyecto de agroturismo. Para instalarse deben de contar con la autorización del Consell y del Ajuntament de Andratx, en este caso, y previamente se debería de haber comprobado que toda la documentación estaba en regla.

Porsell «mintió con el DRIAT» y «también queda claro que Inspección actuó tarde», ha opinado Cladera. Ha lamentado que Marcial Rodríguez no dejara claro en su comparecencia del miércoles «qué tipo de infracción, qué tipo de sanción y expediente se abrirá ahora», sí ha sentenciado que éste es «un claro caso de falsedad documental a la hora de presentar el DRIAT». La socialista ha recordado que se hizo una «comercialización» con el agroturismo, que es en realidad «una vivienda con piscina», mencionando como pruebas la señalética que dirige hacia el establecimiento o que estaba presente en Booking. «Ahora entendemos las prisas para eliminar la Oficina Anticorrupción», ha apuntado la portavoz.