Porsell niega haber mentido y dice ser «víctima del retraso de la administración»

El exdirector general de Coordinación y Transparencia del Govern, Jaume Porsell, ha negado este jueves haber mentido en la declaración responsable de su agroturismo, afirma que su actuación ha sido legal en toda momento y afirma que es una «víctima del retraso de la administración». En un comunicado, quien hasta este miércoles era alto cargo de Marga Prohens, asegura que la decisión de su cese fue consensuada con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Presdiència, Antònia Marias Estarellas.

Porsell insiste en que tanto él como su familia han cumplido todos los requisitos legales y se declara víctima de la administración."Hemos esperado 22 meses para obtener una licencia cuando la ley contempla que se tiene que conceder en tres meses", defiende en el comunicado. "Ahora estamos esperando el cambio de uso desde hace 11 meses cuando la ley contempla dos meses", añade.

"Ni yo ni nadie de mi familia ha mentido, falseado ni defraudado nunca ningún documento", asegura. Señala que en la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (DRIAT) presentada en septiembre consta la solicitud del cambio de uso y añade que, dado que aún no la tiene, "no he ejercido en ningún caso actividad". Porsell insiste en que el expediente es "impecable" y "total y absolutamente legal".

En su comunicado, el exalto cargo confiesa que su "error" fue aceptar ocupar un alto cargo en el Govern de Marga Prohens "porque han convertido en un tema político la tramitación del expediente de mi negocio familiar", algo que, según asegura, no tiene nada que ver con su responsabilidad como ex director de Coordinació i Transparència del Govern.

Porsell concluye que, en el momento en que comenzaron a salir informaciones sobre su agroturismo, dio todas las explicaciones y se ofreció a comparecer en el Parlament para despejar cualquier duda. También lamenta que su familia se haya visto afectada por este asunto. "Voy a defender en todo momento y ante todo la honestidad, honorabilidad e integridad de mi familia", añade.

El Consell confirmaba este miércoles que inspectores de Turismo visitaron el agroturismo Sa Vinya tras adquirir relevancia mediática la semana pasada, y, si bien constataron que estaba cerrado y sin actividad, levantaron acta por incumplir los requisitos de la declaración responsable presentada en septiembre.