El director general de Coordinació i Transparència del Govern, Jaume Porsell, mintió al Consell de Mallorca cuando entregó la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (DRIAT) para poder explotar como agroturismo un chalet que tiene en Andratx, donde fue alcalde y regidor de Urbanismo. El político del PP presentó en septiembre del año pasado la declaración pese a no tener licencia de actividad turística ni la autorización para cambiar el uso de la propiedad.

El conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez, ha reconocido este miércoles que, tras salir este caso en prensa el viernes pasado, se abrió un expediente de inspección contra Porsell por no tener los papeles en regla. «Falta una documentación que todavía no ha aportado», ha afirmado Rodríguez tras una comisión informativa de urgencia celebrada en el Consell. Sobre si Porsell mintió, el conseller se ha limitado a decir que no opina sobre la actitud de nadie y tampoco ha querido aclarar qué sanciones pueden recaer sobre el director general.

Marcial Rodríguez, que también ha admitido que todo ha ocurrido durante esta legislatura, ha alegado que la inspección turística insular no había detectado la infracción de Porsell porque han heredado muchos expedientes de la pasada legislatura que todavía están por tramitar y que el servicio jurídico no da abasto. De hecho, el conseller ha reivindicado que han gestionado la situación con agilidad y ha insistido en que todos los ciudadanos son iguales ante la Administración a la hora de tramitar licencias turísticas.

El gobierno insular, sin embargo, todavía no ha explicado por qué hay varias señales en las carreteras que indican cómo llegar al proyecto de agroturismo de Porsell. Para instalarse deben de contar con la autorización del Consell y del Ajuntament de Andratx, en este caso, y previamente se debería de haber comprobado que toda la documentación estaba en regla.

Fraude y falsedad documental

Més y el PSIB, de manera conjunta, instarán al Consell que abra un expediente contra Porsell por falsedad documental y fraude contra la Administración. «El gobierno de Galmés ha reconocido las irregularidades cometidas y no pueden mirar hacia otro lado; hay que depurar responsabilidades», según ha señalado el portavoz soberanista, Jaume Alzamora. «De las explicaciones del conseller de Turisme se desprende que Porsell actuó con mala fe y que intentó defraudar, por eso, el Consell debe de actuar en defensa del interés general», ha añadido.

La portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha criticado que en la comisión informativa de este miércoles no haya estado presente el presidente insular, Llorenç Galmés, a pesar de que, junto a Més, pidió que lo estuviera. También ha destacado que no hayan ido los socios del PP en el Consell, puesto que ningún conseller de Vox ha ido a la sesión. «Todo ha sido una cortina de humo para intentar vender que el gobierno de Galmés no tiene nada que ver con este caso, pero ha quedado claro que mintió, y eso es un delito», ha afirmado la socialista.

El portavoz del PI, Antoni Salas, ha pedido al PP que tenga la misma vara de medir a la hora de actuar contra Porsell, y ha recordado que los 'populares' de Andratx denunciaron por lo penal a un regidor regionalista porque cuando era regidor ordenó limpiar las playas del municipio en plena pandemia de coronavirus. «El mal que se le hizo a él y su familia fue muy grande y todo quedó en nada», ha reiterado Salas, que ha pedido la dimisión inmediata de Porsell.