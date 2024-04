El PSOE exige información al Consell de Mallorca por el agroturismo de Porsell

El PSOE en Mallorca ha pedido «toda» la información que pueda obrar en poder del departamento de Turismo del Consell insular sobre las supuestas irregularidades en el negocio de un agroturismo de Andratx, vinculado al ex alcalde y ex concejal del Ayuntamiento de la localidad, Jaume Porsell.

Los socialistas han pedido la copia de la declaración responsable de inicio de actividad (DRIAT) del Agroturismo sa Vinya, explotado por la mercantil Sa Vinya d'en Palou SL, el número y el tipo de inspecciones realizadas por el servicio responsable de Ordenación Turística del Consell de Mallorca, adjuntando acta de inspección, si se ha detectado cualquier irregularidad, y en su caso, se ha iniciado procedimiento sancionador.

En una nota, el partido ha avanzado que, en caso contrario, también reclamará cuál es la previsión para la realización de la visita de los inspectores de la institución mallorquina para levantar acta de las «presumibles» irregularidades del establecimiento.

La portavoz socialista, Catalina Cladera, también se ha referido al colapso de la inspección turística del Consell de Mallorca: «Se demuestra que el plan de choque contra el alojamiento turístico ilegal de Galmés y Marcial Rodríguez no es más que una excusa por hacer el clientelismo que siempre ha caracterizado al PP cuando ha gobernado».

Paralelamente a las acciones iniciadas en el Consell de Mallorca, el grupo municipal socialista en Andratx también ha planteado demandas de información para conocer hasta qué punto el Ayuntamiento ha sido consciente de las supuestas ilegalidades cometidas por el establecimiento turístico relacionado con Porsell.

Podemos asegura que el agroturismo de Porsell es «una incompatibilidad como un pino»

La diputada de Unides Podem en el Parlament, Cristina Gómez, ha calificado este lunes de una «incompatibilidad como al copa de un pino» que Jaume Porsell tenga un agroturismo porque «si el negocio fuese legal, el director general de Transparencia no puede gestionar un negocio». Gómez ha puntualizado que «era ilegal» y «además se verá beneficiado por la amnistía urbanística en rústico». «Qué más queremos», ha cuestionado, ha informado Podemos en un comunicado. A raíz de esta situación, la parlamentaria de UP ha sustituido la pregunta que iba a formular en el pleno de este martes sobre las listas de espera del Hospital de Can Misses, para preguntarle a presidenta, Marga Prohens, «si comparecerá voluntariamente ante el Parlament, antes o después de cesar al señor Porsell». Gómez se ha referido también a que Prohens acudiera a la inauguración del agroturismo en octubre: «Esta fiesta, nos hace pensar que cuando la reina de la fiesta hizo el casting para su gobierno uno de los requisitos era tener pufos».

MÉS exige a Prohens el «cese inmediato» de Porsell como director de Transparencia

MÉS per Mallorca ha exigido este lunes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que cese e inmediato de su cargo el director general de Coordinación y Transparencia del Govern, Jaume Porsell, por las «irregularidades constatadas» en su negocio turístico. El partido ecosoberanista dio el viernes pasado tres días al ejecutivo y al propio Porsell para dar explicaciones y ha destacado en un comunicado que «no sólo no se han producido satisfactoriamente, sino que el Govern ha intentado tomar el pelo y tratar de tonta a la ciudadanía de forma sistemática». «El Govern de Prohens nos han intentado hacer creer que hay negocios que se inauguran para no ponerse en marcha, donde se pueden realizar reservas sin que éstas puedan ser efectivas, que se ofrecen en Booking sin que su titular en sea consciente o que el Ayuntamiento de Andratx pone indicaciones de un agroturismo fuera licencia sin que éste esté operativo», ha afirmado el coordinador general de MÉS por Mallorca, Lluís Apesteguia.