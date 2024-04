Transportistas y taxistas ven bien el experimento para mejorar el tráfico en Palma

La prueba piloto que el Consell de Mallorca ha puesto en marcha en las dos rotondas que conectan la carretera que viene de Valldemossa con el acceso a Palma por Ocimax es vista con buenos ojos por parte de los transportistas y taxistas. «Es positivo que sea temporal, para ver si funciona o no. El Consell quiere hacer pequeñas intervenciones para reducir los atascos, como ya ha hecho creando un nuevo carril la altura de Can Pastilla y en dirección a Santanyí o el acceso directo hacia Can Valero para evitar pasar por la rotonda que lleva al cementerio de Palma», comenta el presidente de la Federación Empresarial Balear de Transporte, Rafael Roig. «Hay que esperar y ver si sirve, pero la situación del tráfico es complicada», añade.

«Que impidan dar la vuelta completa en la rotonda que lleva al Palmaplanas tiene sentido y puede servir, pero es difícil dar una valoración», confiesa el presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Mallorca, Biel Moragues. Por su parte, el experto en seguridad vial y movilidad, Toni Cánovas, se muestra cauto y cree que es necesario dejar que pasen más días para que se vea si realmente mejora la circulación. «Todas las pruebas que se hagan son buenas para intentar que el tráfico sea más fluido», considera. Noticias relacionadas Los usuarios opinan sobre el bloqueo de rotondas: «Es inútil, sigue habiendo el mismo atasco de siempre» Más noticias relacionadas Desde la semana pasada dos barreras de plástico impiden dar la vuelta completa a ambas rotonda porque los técnicos detectaron que algunos conductores que venían de la carretera de Valldemossa, no más de 200 diarios, solían equivocarse al llegar a la rotonda de Palmaplanas, lo que provocaba retenciones entre los que venían de Ocimax. Al querer dar media vuelta, obligaban a esperar a los conductores que venían de Palma y cruzaban el puente de la vía de cintura, lo que llegaba a provocar largas retenciones. Aunque dos centenares de vehículos pueden parecer pocos en comparación con el total que pasan por este acceso, eran «suficientes» para provocar estos atascos, aseguran fuentes del Consell consultadas por este diario. Además, la llegada de más vehículos de alquiler por las carreteras de la Isla también tenía mucho que ver, señalan.