Ara Més (Mes per Mallorca, Mes per Menorca y Ara Eivissa) irá en coalición con EH Bildu, ERC y BNG a las elecciones europeas, que se celebrarán el próximo 9 de junio, con el objetivo de la autodeterminación. El presidente de ERC, Oriol Junqueras; el cabeza de lista de EH Bildu al Parlamento Europeo, Pernando Barrena; el responsable de Relaciones Internacionales de la ejecutiva del BNG, Rubén Cela, y el coordinador de Ara Més (Mes per Mallorca, Mes per Menorca y Ara Eivissa), Mateu Mates, han firmado este jueves el acuerdo de la coalición 'Ahora Repúblicas' para concurrir a las elecciones europeas, con el objetivo de profundizar en el objetivo de la autodeterminación y la cooficialidad de sus respectivas lenguas.

Mates ha afirmado que la entrada de Ara Més en la coalición es «un paso decidido y firme del soberanismo» de las Islas Baleares para formar parte de este proyecto político. .Además, ha destacado que «de este modo, podemos llevar todas nuestras reivindicaciones a través de los eurodiputados. Será un placer formar parte de este proyecto». «Europa nos interpela mucho», ha declarado. Durante el acto, conducido por Ana Riba, eurodiputada y cabeza de lista de ERC a los comicios, Barrena ha expresado su satisfacción por el pacto alcanzado entre estas cuatro fuerzas soberanistas para concurrir en una única plataforma electoral el 9 de junio, opción que ayer en votación apoyó el 94,37 % de la bases de EH Bildu. ✍️ Ara Més (@MesperMenorca, @araeivissa i MÉS per Mallorca) signam l'acord de coalició d'Ara Repúbliques amb @Esquerra_ERC, @ehbildu i @obloque per les eleccions al Parlament Europeu 🇪🇺



Per l'Europa dels pobles, la justícia social, la democràcia i la llibertat pic.twitter.com/yQ1Q5AnXDQ — MÉS per Mallorca (@MESperMallorca) March 28, 2024 El eurodiputado de la formación soberanista vasca y candidato a la reelección ha recordado que esta coalición «no es novedosa» porque hace cinco años, en los comicios de 2019, 'Ahora Repúblicas' ya concurrió en las europeas y obtuvo tres representantes. «Es un placer poder contar, en esta ocasión, con la participación de Ara Més, que amplía política y cualitativamente el alcance de la coalición. Ahora Repúblicas va a trasladar de nuevo al ámbito europeo el esquema de colaboración que los partidos miembros mantenemos en el Parlamento de Madrid y que tan acertadamente ha sabido intervenir en la política estatal. Los frutos están a la vista de todas y todos, y nos sentimos orgullosos de haber hecho avanzar la agenda social y de los derechos humanos», ha afirmado. Barrena ha resaltado que esta nueva legislatura europea se plantea «con enormes retos a abordar y va a ser definitoria para el futuro del proyecto de integración europea». «EH Bildu va a abordar este desafío desde una perspectiva europeísta, comprometida con el derecho de autodeterminación de los pueblos de Europa, plantando cara a las políticas de austeridad que ya se vienen anunciando, y apostando por la seguridad humana, el respeto a la legalidad internacional y la defensa de la paz frente a quienes nos hablan de OTAN, de guerras y de militarismo», ha apuntado. A su juicio, «esto pasa, en primera instancia, por hacer frente a la ultraderecha en sus diferentes formatos». «Pensamos que 'Ahora Repúblicas' va a ser una buena opción de voto antifascista en todo el Estado», ha asegurado. Esta plataforma electoral, según ha explicado, permitirá a EH Bildu «compartir esfuerzos en esa dirección con BNG, con ERC y Ara Més, además de otros partidos del Estado que previsiblemente puedan unirse a esta propuesta». Destacan la integración de Ara Més Por su parte, Diana Riba ha celebrado que se reedite la candidatura, que este año sea «más potente y ambiciosa» con la incorporación de Ara Més. «Es una candidatura que pretende volver a trabajar por las naciones sin estado y para alcanzar un estado propio y para construir estas sociedades más justas, igualitarias y sostenibles», ha destacado Riba. Así, ha explicado que en esta legislatura quieren seguir debatiendo el derecho a la autodeterminación en Europa, algo que considera que ya han hecho estos últimos cinco años al haberse presentado «una ley de claridad comunitaria que debe ayudar a resolver los conflictos de soberanía dentro de la UE». También quieren defender las respectivas lenguas en las instituciones europeas «ante el nacionalismo español dentro del Comité de Peticiones», e impulsar su oficialidad y convertirlas en lenguas de trabajo en la Eurocámara. En materia de violencias machistas, Riba ha reivindicado haber conseguido poner sobre la mesa una directiva sobre esta cuestión, así como «una legislación europea que trabaje para proteger a los periodistas y a todos los activistas ante las demandas mordaza que cada vez más gobiernos y grandes empresas quieren utilizar para silenciar disidencias». Comisión Pegasus La eurodiputada de ERC, además, ha celebrado haber logrado la creación de una comisión de investigación sobre Pegasus y que el informe pusiera «al mismo nivel el Estado que países como Hungría y Polonia en el uso de estas tecnologías». Pese a admitir que no lo han conseguido todo, ha asegurado que en el ámbito de la defensa del sector primario o la relativa a políticas fiscales se han encontrado muy solos: «Los partidos del régimen y las derechas han votado en contra de los agricultores y a favor de viejas recetas austericidas que sólo benefician a los de siempre, a los privilegiados». Por ello, ha llamado a la participación en las elecciones porque, a su juicio, hay mucho en juego para mantener Europa «como un espacio de derechos y libertades que dé respuesta a las diferentes crisis, como la social, económica y ecológica, y sobre todo la democrática».