La procesión del Sant Crist de la Sang se celebra el Jueves Santo, 28 de marzo, y es la que más fieles congrega de todas las que se celebran en Palma durante la Semana Santa. Sin lugar a dudas es una de las más queridas por los palmesanos y de cada año gana más adeptos. Como de costumbre, el desfile saldrá a las 19.00 horas de la iglesia de l'Anunciació y durante horas recorrerá las calles de la ciudad hasta llegar de madrugada a la Seu. Se trata de la procesión más larga, en la que el Cristo está acompañado de todas las cofradías de Palma durante su recorrido.

El itinerario este año ha variado respecto a los anteriores, se ha decidido hacerlo más corto, y es el siguiente: Salida de la iglesia de la Anunciación,continúa en la Plaça de l’Hospital, Costa de l’Hospital, Costa de la Sang, La Rambla, C/ dels Oms, C/ de Sant Miquel, Plaça Major, Plaça del Marquès del Palmer, C/ de Colom, Plaça de Cort, C/ del Palau Reial y finaliza entrando en la Catedral-Basílica de Santa Maria de Mallorca.